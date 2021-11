Deux détenus à Álava accusés d’agressions sexuelles sur mineur

21/11/2021 à 11:31 CET

.

Deux hommes ont été admis à la prison de Allava après avoir été détenus accusés de agression sexuelle à un mineur avec qui ils avaient apparemment une relation de parenté.

Des sources du Département basque de la sécurité ont confirmé à Efe que l’arrestation a eu lieu vendredi dernier. Il s’agit de deux hommes de 30 et 39 ans prétendument lié à un crime de abus sexuel sur mineur qu’après être passés à la disposition d’un tribunal de Vitoria, ils furent envoyés en prison.

L’Ertzaintza n’a pas fourni plus d’informations sur l’enquête car il s’agit d’une affaire qui concerne un mineur et n’a pas confirmé si les détenus sont le beau-père et l’oncle de la jeune femme telle que publiée ce dimanche par El Correo.

La victime et sa mère, selon ce journal, ont comparu vendredi à l’Ertzaintza. La femme a d’abord signalé que son partenaire actuel avait agressé sexuellement sa fille à l’adresse où ils résident, mais les agents ont ensuite demandé à la femme de fournir plus de détails et ont réussi à découvrir que il aurait également été maltraité par son oncle.

Il parait les agressions sexuelles auraient pu durer « des mois ».

Le mineur a été soumis à un examen médical dans un hôpital et plus tard l’Ertzaintza les a arrêtés tous les deux.