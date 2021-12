Deux divas de la pop latine préparent un concert : Qui est-ce ?

Paulina Rubio, la soi-disant « Golden Girl » et « The Queen of Rock », Alejandra Guzmán, The Queen of Hearts, s’apprêtent à se voir face à face dans une série de concerts uniques qui feront partie des plus grands et la tournée la plus controversée de l’histoire de la pop rock latine : « PerrÍsimas » US Tour 2022. Au cours de plus de trois décennies, les superstars mondiales légendaires et primées Alejandra Guzmán et Paulina Rubio ont construit des carrières impressionnantes et après des années de rivalité, pour le Pour la première fois, Rubio et Guzmán se produiront sur la même scène pour régler leurs comptes et offrir au public américain une expérience spectaculaire et électrisante.

Produite par les mêmes superstars, la tournée « Perrísimas » débutera en avril 2022 et fera plus de 20 arrêts dans des villes comme Chicago, New York, Miami et Las Vegas avant de se terminer le 22 mai à Los Angeles. Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 17 décembre à 10h00 heure locale, tandis que la prévente débutera aujourd’hui, le 15 décembre à 12h00 heure locale, afin de garantir un accès exclusif aux fans les plus fidèles des deux artistes. aux meilleures places. Pour plus de détails sur la prévente, visitez www.perrisimastour.com

En tant que deux des plus grands artistes de l’histoire de la musique latine, Alejandra Guzmán et Paulina Rubio ont laissé un impact énorme sur l’industrie et la culture mondiale, ayant vendu plus de 50 millions de disques entre les deux. Avec d’innombrables reconnaissances, réalisations et succès, sa musique a transcendé les générations et a servi de bande originale pour la vie de millions d’auditeurs à travers le monde. La tournée américaine « Perrísimas » 2022 sera la seule occasion pour les fans d’assister à la rencontre tant attendue et sans précédent de ces deux icônes internationales et, sans aucun doute, elle entrera dans le livre des records comme l’une des plus grandes tournées de toutes. temps.

« Il est temps de retourner aux concerts, Casser les schémas et réinitialiser avec de la musique. Retourner aux concerts, c’est revivre !!! » Pauline Rubio

Dates de la tournée « Perrísimas » US Tour 2022 :

15 avril – Hard Rock Live / Cafe Orlando – Orlando, FL 16 avril – Hard Rock Live – Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, FL 20 avril – PPL Center – Allentown, PA 22 avril – Capital One Hall – Tysons, VA23 avril – United Palace Theatre – New York, NY 27 avril – Rosemont Theatre – Rosemont, IL 28 avril – Tennessee Performing Arts Center-Andrew Jackson Hall – Nashville, TN 29 avril – The Fox Theatre – Atlanta, GA 1er mai – Texas Trust CU Theatre à Grand Prairie – Grand Prairie, TX 2 mai – Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, TX 4 mai – HEB Center à Cedar Park – Cedar Park, TX 5 mai – Smart Financial Center – Sugar Land, TX 6 mai – Payne Arena – Hidalgo, TX 8 mai – Majestic Theatre – San Antonio, TX 10 mai – Sames Auto Arena – Laredo, TX 12 mai – El Paso County Coliseum – El Paso, TX 13 mai – AVA Amphitheatre – Tucson, AZ (en vente le 7 janvier) 14 mai – Casino Agua Caliente – Rancho Mirage, Californie 15 mai – Pechanga Arena – Sa n Diego, CA 18 mai – Arizona Federal Theatre – Phoenix, AZ20 – SAP Center – San Jose, CA 21 mai – The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas – Las Vegas, NV 22 mai – Microsoft Theatre – Los Angeles, CA