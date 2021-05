Deux doses de vaccin Pfizer offrent une protection de plus de 95% contre le COVID-19, selon une analyse en Israël

Israël est le premier pays à déclarer des données nationales sur Pfizer-BioNTech, avec une analyse observationnelle montrant que deux doses du vaccin offrent une protection de plus de 95% chez les personnes âgées.

Deux doses de Pfizer-BioNTech pour COVID-19 fournissent une protection de plus de 95% contre l’infection, les maladies graves, l’hospitalisation et la mort, selon la première évaluation observationnelle au niveau national de l’efficacité du vaccin en Israël, publiée dans The Lancet. Selon un rapport d’IE, Israël est le premier pays à déclarer des données nationales sur Pfizer-BioNTech, avec une analyse observationnelle montrant que deux doses du vaccin offrent une protection de plus de 95% chez les personnes âgées, à un moment où le B. La variante 1.1.7 était la souche dominante. Une dose unique de ce vaccin covid était associée à une protection de 58% contre l’infection, de 76% contre l’hospitalisation et de 77% contre la mort, soulignant l’importance de vacciner pleinement les adultes.

Il est également révélé dans l’analyse que pour la première fois, les avantages pour la santé publique d’un programme national de vaccination, qui s’est avéré être le principal moteur du déclin des infections au COVID-19 en Israël. Bien que les résultats soient encourageants, les auteurs soulignent que plusieurs défis pour contrôler la pandémie de COVID-19 demeurent. La durée d’immunité à la fois de l’infection et de la vaccination reste inconnue, et l’émergence de nouvelles variantes résistantes aux vaccins est possible à l’avenir. En plus de cela, la réalisation de l’immunité collective nécessitera une augmentation continue de la couverture vaccinale à l’échelle mondiale.

L’efficacité des estimations vaccinales préliminaires d’une dose de vaccin Pfizer-BioNTech – approuvée pour une utilisation d’urgence en Israël en décembre 2020 – a été signalée au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark et en Israël. Des estimations de l’EV pour deux doses de vaccin ont également été effectuées dans un sous-ensemble de la population israélienne. Cependant, les estimations de l’EV au niveau national de deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech jusqu’à présent – le seul vaccin contre le COVID-19 disponible en Israël pendant la période d’étude du 24 janvier au 3 avril – n’étaient pas disponibles pour une gamme de résultats clés, y compris l’EV parmi les personnes âgées.

Selon l’auteur principal, le Dr Sharon Alroy-Preis, du ministère israélien de la Santé, en tant que nation ayant la plus forte proportion de sa population vaccinée contre le COVID-19, Israël offre une opportunité unique dans le monde réel de déterminer l’efficacité du vaccin. ainsi que d’observer les effets plus larges du programme de vaccination sur la santé du public. Aucun pays, jusqu’à présent, n’avait décrit l’impact national sur la santé publique d’une campagne nationale de vaccination contre le COVID-19. Le Dr Sharon estime que ces informations sont extrêmement importantes car, bien que des défis considérables restent encore à surmonter, elles offrent l’espoir que la vaccination contre le COVID-19 sera à terme en mesure de contrôler la pandémie.

