Deux douzaines de singes s’échappent du zoo allemand et tentent de revenir à la nature – .

Chaque fois que vous voyez des nouvelles d’animaux sortant d’un zoo, il y a toujours un soupçon de peur. Personne ne veut que son chien soit attaqué dans sa propre cour par un tigre en liberté ou quelque chose comme ça, alors je comprends tout à fait. Pourtant, tous les animaux échappés ne veulent pas causer de problèmes, et certains d’entre eux pourraient même vouloir simplement retourner à leur propre façon instinctive de faire les choses plutôt que d’interagir avec les humains ou leurs animaux de compagnie. En Allemagne, pas un, pas deux, mais deux douzaines de singes se sont détachés du zoo de Loeffingen et ont laissé les responsables du zoo à la recherche de l’endroit où ils auraient pu aller.

Le personnel du zoo a répondu aux informations selon lesquelles les singes voyageaient ensemble, mais n’ont pas été en mesure de les retrouver et, selon un rapport de l’AP, les ont finalement complètement perdus. Les deux douzaines de macaques de Barbay auraient pu faire tout ce qu’ils voulaient, y compris errer dans des zones peuplées et jouer avec ceux qu’ils rencontraient, mais ils étaient bien trop froids pour le faire. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés non loin du zoo à la lisière d’une forêt. Que faisaient ces singes espiègles? Couché au soleil, selon la police.

Selon le rapport, les singes se sont échappés du zoo à la fin de la semaine dernière et on ne sait toujours pas exactement comment ils sont sortis. Les responsables du zoo pensent que certains travaux de construction en cours au zoo «pourraient avoir été un facteur», mais ils ne le savent pas avec certitude. Dans tous les cas, les singes ont pu se libérer mais ne sont pas allés loin. Ils ont été repérés dans la zone générale du zoo, courant en groupe et profitant probablement du beau temps.

Lorsque les singes ont été repérés, ils traînaient près d’une limite d’arbres près du zoo et prenaient un bain de soleil. Les singes ont profité de leur journée de liberté et malgré le fait qu’ils aient échappé au personnel du zoo lorsqu’ils ont été repérés pour la première fois à l’extérieur de leur maison artificielle, ils n’ont pas fait d’histoires lorsque le personnel du zoo les a retrouvés près des bois. Ils ont été repris et renvoyés «sans incident», selon le rapport.

Maintenant, je ne suis pas un expert des singes et je ne suis certainement pas un gardien de zoo, mais il semble vraiment que ces singes voulaient juste se détendre pendant une journée et ne pas être regardés par les patrons du zoo. Je ne dis pas qu’il serait judicieux d’essayer de relancer une population de macaques de Barbarie à Loeffingen, mais cela tire au cœur de savoir que la première chose que ces singes voulaient faire après s’être échappés des limites du zoo était … être à nouveau des singes.

Dans tous les cas, les animaux sont à nouveau sains et saufs dans le zoo et, espérons-le, ils ont apprécié leur journée de liberté. Il y a de fortes chances qu’ils n’obtiennent plus cette opportunité.

