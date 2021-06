Deux élèves défavorisés sur cinq pensent qu’ils recevront des notes injustes – sondage

N

Au début, deux élèves défavorisés sur cinq ne sont pas convaincus qu’ils recevront des notes justes qui reflètent leurs capacités, dans le cadre du système d’évaluation des enseignants cet été, suggère un rapport.

Une enquête menée par l’association caritative Social Mobility Foundation (SMF) suggère que 52% des élèves pauvres très performants ne pensent pas qu’ils pourront faire appel avec succès contre les notes qu’ils pensent être erronées cette année.

Plus d’un tiers (36%) des jeunes interrogés ne sont pas convaincus d’obtenir les notes dont ils ont besoin pour la carrière qu’ils ont choisie ou d’obtenir une place à l’université cet automne, selon le sondage.

Les résultats interviennent après que les enseignants de toute l’Angleterre ont finalisé les décisions sur les notes GCSE et A-level de leurs élèves après l’annulation des examens de cet été pour la deuxième année consécutive.

Les enseignants peuvent s’appuyer sur un éventail de preuves pour déterminer les notes des élèves cet été, notamment des examens blancs, des cours et des évaluations en classe à l’aide de questions posées par les jurys d’examen.

Si le gouvernement est vraiment déterminé à donner la priorité aux plus défavorisés, il doit disposer d’un processus d’appel qui reconnaisse que la pandémie a eu un effet disproportionné sur les personnes issues des milieux les plus pauvres.

Mais le sondage, qui comprenait plus de 1 300 élèves défavorisés très performants à travers le Royaume-Uni, a révélé que 38% ne sont pas convaincus qu’ils recevront personnellement des notes justes reflétant leurs capacités.

L’association demande à tous les gouvernements britanniques de veiller à ce que tous les élèves de 13e année puissent redoubler une année si cela est jugé approprié par leurs écoles, et ceux qui choisissent de passer des examens à l’automne – plutôt que d’accepter leurs notes évaluées par les enseignants – peuvent le faire gratuitement .

Il ajoute que les ministres d’Angleterre et du Pays de Galles devraient examiner les motifs disponibles pour faire appel pour tenir compte des défis spécifiques auxquels les élèves défavorisés ont été confrontés.

L’association, qui vise à améliorer concrètement la mobilité sociale des jeunes issus de milieux défavorisés, a interrogé 1 578 étudiants participant aux programmes SMF.

Tous les étudiants interrogés – de la 12e année jusqu’aux étudiants de premier cycle universitaire – sont des élèves très performants et la majorité ont été éligibles pour des repas scolaires gratuits (FSM), a déclaré l’association caritative.

L’enquête a également révélé que la majorité (58 %) des étudiants estimaient que toutes les régions du pays n’avaient pas souffert de la même manière à cause de la pandémie de Covid-19.

La pandémie n’a pas touché ce pays de la même manière et a frappé durement les jeunes issus de milieux défavorisés

Plus d’un tiers (35%) n’avaient pas accès à un haut débit fiable pendant le verrouillage, suggère-t-il.

Sarah Atkinson, directrice générale de la SMF, a déclaré : « Il s’agit d’un véritable test pour l’engagement du gouvernement à passer au niveau supérieur.

« La pandémie n’a pas touché ce pays de la même manière et a frappé le plus durement les jeunes issus de milieux défavorisés.

« Alors que le processus d’évaluation de cette année a cherché à remédier aux inégalités, les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés sont nettement désavantagés.

«Ils ont manqué plus de temps scolaire et sont moins susceptibles d’avoir accès à un accès Internet fiable, à un ordinateur portable et à un endroit calme pour étudier, et pourtant, le processus d’appel n’en tient pas compte du tout.»

Des mesures ont été adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie sur les notes pour les évaluations de l’été 2021

Alan Milburn, président de la SMF, a déclaré : « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper à nouveau. Les jeunes défavorisés ont déjà souffert de la disproportion pendant la pandémie.

« La mise à niveau ne peut pas se faire sans des règles du jeu équitables. Si le gouvernement est vraiment déterminé à donner la priorité aux plus défavorisés, il doit disposer d’un processus d’appel qui reconnaît que la pandémie a eu un effet disproportionné sur les personnes issues des milieux les plus pauvres. »

Le Dr Michelle Meadows, régulateur en chef adjoint chez Ofqual, a déclaré: «Les notes obtenues par les enseignants sont le moyen le plus juste d’attribuer des résultats dans les circonstances et de refléter les différences de contenu couvert par les étudiants.

« Les enseignants sont les mieux placés pour porter ces jugements professionnels et décider parmi une gamme de choix disponibles quelles sont les preuves les plus appropriées à utiliser lors de la notation de leurs élèves, des questions d’examen aux travaux de cours.

«Bien que le tableau soit mitigé, il existe des preuves indépendantes que la perte d’apprentissage pendant la pandémie a affecté les élèves défavorisés.

« Des mesures ont été adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie sur les notes pour les évaluations de l’été 2021.

“Notre analyse des notes de l’été 2020 n’a trouvé aucune preuve de biais systématique contre les étudiants issus de milieux défavorisés, et cela est encore atténué cette année par des conseils aux enseignants, éclairés par une revue de la littérature, sur la façon d’éviter les biais.”

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Les enseignants connaissent le mieux leurs élèves, nous leur avons donc permis de choisir les preuves qu’ils utilisent pour évaluer les élèves – allant des cours, des travaux en classe et des questions fictives – et ne couvrant que les sujets qui ont été enseignés.

«Il y aura également une série de contrôles d’assurance qualité internes et externes, et un processus d’appel où les étudiants pensent qu’il y a eu une erreur. Les étudiants ont également la possibilité de passer des examens à l’automne et les élèves de 13e année pourront redoubler une partie ou la totalité de l’année s’ils estiment avoir été touchés par la pandémie. »