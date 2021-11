Deux émissions Nickelodeon bien-aimées se frayent un chemin dans les charts

Nickelodeon connaît de sérieuses victoires sur Netflix cette semaine, avec deux séries sur les 10 meilleures listes du streamer. The Thundermans est actuellement l’émission télévisée numéro 8 sur Netflix dans l’ensemble et le titre numéro 2 pour les enfants. Bella et les Bulldogs est le titre numéro 5 des enfants, en partie grâce à de nouveaux épisodes qui viennent d’être ajoutés à Netflix.

Les sitcoms d’action en direct de Nickelodeon se sont bien développées au cours des dernières années, et deux des gros frappeurs dominent Netflix au moment d’écrire ces lignes. Le premier est The Thundermans – une série sur une famille avec des super pouvoirs essayant d’équilibrer une vie normale avec leurs capacités et leurs aspirations élevées. La série a été créée en 2013 et a duré jusqu’en 2018, mais sa résurgence sur Netflix ce week-end montre que les fans n’en ont pas encore fini avec elle. Il y a 98 épisodes de la série au total, et ils sont également diffusés sur Paramount+.

The Thundermans a été créé par Jed Spingarn et mettait en vedette Kira Kosarin dans le rôle de Phoebe Thunderman, Jack Griffo dans celui de Max Thunderman, Addison Riecke dans celui de Nora Thunderman, Diego Velazquez dans celui de Billy Thunderman, Chriss Tallman dans celui de Hank Thunderman, Rosa Blasi dans celui de Barb Thunderman et Maya Le Clark dans le rôle Chloé Thunderman. Tout au long de la série, Phoebe s’est efforcée de devenir un super-héros bien-aimé tandis que son frère Max s’est efforcé d’être un super-vilain redouté. Leurs parents Hank et Barb ont essayé de dissuader les enfants d’utiliser leurs pouvoirs, tandis que Nora et Billy ont fait le contraire.

Pendant ce temps, Bella and the Bulldogs est un spectacle moins fantastique où une pom-pom girl nommée Bella Dawson (Brec Bassinger) est recrutée pour devenir le nouveau quart-arrière de son équipe de football au collège, les Bulldogs. C’est une joueuse talentueuse, mais elle doit gagner le respect de l’équipe dans un sport dominé par les hommes, tout en naviguant dans le drame habituel des adolescents. La série a été créée par Jonathan Butler et Garbiel Garza, et met également en vedette Coy Stewart, Jackie Radinsky, Buddy Handleson, Lilimar, Haley Tju et Rio Mangini.

Bella et les Bulldogs a duré encore moins longtemps sur Nickelodeon avec seulement 39 épisodes diffusés entre 2015 et 2016. Encore une fois, la série est également disponible en streaming sur Paramount +, mais les listes autodéclarées de Netflix montrent qu’elle s’en sort particulièrement bien ce week-end. Sur les réseaux sociaux, la résurgence des deux émissions a des fans inconditionnels qui chuchotent sur la possibilité d’un renouveau, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun indice officiel.

Les Thundermans et Bella et le Bulldog ne sont plus diffusés maintenant, mais sont disponibles en streaming sur Netflix et Paramount +.