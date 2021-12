Deux équipes négocient déjà avec les Indiana Pacers l’arrivée de Sabonis

La décision prise par Indiana Pacers par rapport à certains de ses meilleurs joueurs, c’est très difficile à comprendre. Sans parvenir à décrocher toutes les victoires et résultats attendus lors de cette première étape de la saison, les joueurs d’Indianapolis ont atteint le bas de la Conférence Est avec un piètre bilan de 12 victoires et 16 défaites.

Bien qu’ils n’aient pas encore récupéré un joueur très important comme TJ Warren, la réalité est que les Pacers ont déjà ajouté 3 victoires consécutives et sont dans un meilleur moment.

La principale question réside dans le fait de savoir si l’équipe sera en mesure de renverser cette situation et de prolonger les victoires, mais aussi de savoir si la décision de la franchise de se passer de certaines des pièces les plus importantes sera la solution à l’irrégularité du jeu.

Surtout, les maximums indiqués ont été Caris LeVert et Domantas Sabonis, et c’est le centre lituanien qui a suscité le plus d’intérêt dans le reste des franchises NBA quand il s’agit de pouvoir changer de décor.

Les deux ensembles qui te prétendent

– Les rois de Sacramento : L’équipe d’Alvin Gentry doit grandir et cesser d’être, une fois pour toutes, l’un des pires joueurs de la ligue. Et dans sa tentative de projeter tous les jeunes talents, la présence d’un buteur né avec autant de compétences sur la passe serait une excellente nouvelle.

– Soleils Phénix: si les Arizonans ont besoin de quelque chose pour finir par être l’un des candidats les plus forts pour le ring, c’est l’arrivée d’un joueur aux caractéristiques de Domantas Sabonis. La question est de savoir si l’échange se ferait par le départ de DeAndre Ayton, qui est à quelques mois d’être un agent libre.