Deux Ex Gender Swap vous permet de jouer à tout le jeu en tant que femme

Image: Lay D Denton

Le mod Lay D Denton est un énorme projet qui reprend le Deus Ex original et vous permet de jouer à travers le tout non pas comme un mec cyberpunk bourru, mais plutôt comme une femme cyberpunk bourrue.

Si vous pensez que cela signifie simplement un échange rapide de modèle de personnage, vous ne pourriez pas être plus éloigné de la vérité. Ceci est vaste et a entraîné des modifications dans l’ensemble du jeu :

Le projet Lay D Denton a été lancé pour remplir une fonction majeure coupée du jeu original; la possibilité de sélectionner le sexe du protagoniste. Alors qu’un échange de modèle et un plugin vocal pourraient créer un fac-similé bon marché, nous avons estimé que cela serait terriblement insuffisant. L’immersion est une caractéristique essentielle de l’expérience Deus Ex, et une femme à moitié implémentée JC Denton saboterait cela. Soit nous le faisons bien, soit nous ne devrions pas nous en soucier. C’est notre tentative pour bien faire les choses.

L’équipe de mod a conçu le projet autour de quatre principes clés. Ce sont des doublages (chacune des 1700 lignes de dialogue de Denton a été refaite par un nouveau doubleur), des PNJ redessinés (pour mieux refléter leurs relations possibles avec une femme protagoniste), un nouveau modèle de joueur (qui a eu ses effets sonores réenregistré, et qui mesure une demi-tête de moins que l’original) et, peut-être le plus impressionnant, un engagement à replonger dans le jeu et à modifier les pronoms sur l’ensemble, en changeant chaque « Il » en « Elle », et chaque « Mec » à « Fille ».

C’est tout simplement une énorme quantité de travail à faire pour un mod, mais comme ils l’ont dit, il ne sert à rien de le faire à moins qu’il ne soit bien fait, et ils l’ont certainement fait ici.

Voici un exemple du jeu d’acteur et des réécritures en action avec une bande-annonce :

Alors que pour les fans qui s’interrogent sur certaines des lignes de dialogue les plus mémorables de l’original, voici ceci:

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger le mod ici.

