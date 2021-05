Deux experts en crypto-monnaie en ont parlé et si «l’effet Musk» est réel

Il y a environ une semaine et demie, Elon Musk, le PDG de Tesla, et l’une des personnes les plus riches du monde sont apparus sur SNL, où il a fait référence à sa crypto préférée, Dogecoin (DOGE / USD). Deux jours plus tard, la société de Musk, Tesla, a annoncé qu’elle n’accepterait plus les paiements BTC pour les voitures électriques en raison du fait que l’exploitation minière a un impact négatif majeur sur l’environnement.

Depuis lors, la communauté s’est engagée avec Musk et les prix BTC / USD ont commencé à chuter, chutant de plus de 30% en une semaine. Mais est-ce vraiment la faute de Musk?

Jill Carlson: Pourquoi Tesla a-t-il abandonné les paiements Bitcoin?

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans une récente interview, Jill Carilson, partenaire de Slow Ventures, a expliqué pourquoi Tesla avait tourné le dos à BTC. Oui, l’exploitation minière BTC consomme beaucoup d’énergie et n’est pas très écologique. Pendant ce temps, Tesla est une entreprise qui vend des voitures électriques, ce qui réduirait l’empreinte carbone.

En tant que tel, vous ne pouvez pas utiliser BTC et rester fidèle à votre point de vue. Ceci est également important pour les fonds, les portefeuilles et autres qui le soutiennent, sans parler de sa relation avec le gouvernement américain Carlson estime que le soi-disant «effet Musk» n’est pas réel. Les choses se sont alignées comme elles l’ont fait, il semble donc que Musk ait une influence massive sur le marché de la crypto-monnaie alors qu’en réalité ce n’est pas le cas.

Meltem Demirors est d’accord: les tweets en un seul mot ne sont pas ce qui anime le marché

Avec Carlson, Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez Coinshares, a également commenté ce qui se passe. Il a déclaré que Coinshares se concentrait sur les données plutôt que sur les tweets, et que les données montraient de la nervosité sur les marchés macroéconomiques vendredi, juste avant l’apparition de Musk sur SNL. Il y a eu des ventes d’actions et d’actions, la saison des impôts a eu un grand succès, etc.

Pendant ce temps, BTC a augmenté de 300% depuis le début de l’année, et dans cet esprit, il est normal de voir des corrections et retracements de 25% à 40%. De plus, il a déclaré que la plupart des ventes vendues au cours de la semaine dernière provenaient de nouveaux titres – des personnes qui n’ont pas beaucoup d’expérience avec les crypto-monnaies et la façon dont les prix évoluent, qui ont paniqué lorsque les prix ont chuté et ont commencé à se vendre en masse.

Même les carnets d’ordres ont vu la domination des positions courtes alors que beaucoup s’attendaient à la correction. Demirors a également ajouté qu’il y avait eu un afflux massif de fonds dans Ethereum (ETH / USD) et d’autres actifs, alors qu’une grande partie de cet argent provenait de Bitcoin. En fin de compte, elle est également convaincue que les tweets, même lorsqu’ils proviennent de Musk, ne sont pas assez puissants pour avoir un impact aussi énorme sur n’importe quel marché.