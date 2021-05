Deux façons de lutter contre la révolution culturelle ⋆ .

par Simon Black, Sovereign Man:

Gao Yuan, quatorze ans, fréquentait un internat en Chine lorsque la Révolution culturelle a éclaté en 1966. Et c’est là que sa vie a changé pour toujours.

Même si les communistes avaient gagné la guerre civile chinoise et étaient au pouvoir total depuis 1945, le président Mao croyait toujours qu’il y avait trop d’influence capitaliste en Chine.

Il a donc décidé de réécrire complètement la littérature, l’histoire et tout le système éducatif.

L’enseignement scolaire est passé de l’enseignement des mathématiques et des sciences à l’activisme.

Des étudiants comme Gao Yuan ont été encouragés à trouver et à punir des «révisionnistes» qui cherchaient à saper les progrès de la révolution, y compris leurs propres parents et enseignants.

Un enseignant est tombé sous le coup des soupçons parce que, même s’il parlait régulièrement de la beauté naturelle de la Chine, il n’a jamais fait l’éloge du président Mao.

D’autres enseignants ont été dénoncés pour avoir porté des vêtements occidentaux ou se livrer à des activités borgeois – comme boire du vin ou acheter une radio chère.

Gao Yuan aimait ses professeurs et hésitait à participer. Mais il avait encore plus peur d’être lui-même qualifié de révisionniste pervers. Alors il a rejoint la foule et a commencé à accuser les enseignants et les parents.

Le directeur adjoint s’est suicidé lorsqu’il est accusé de révisionnisme. Gao Yuan a retrouvé son corps, et même s’il l’avait aimé, Gao a supposé que le suicide prouvait que l’homme devait être coupable de crime de pensée.

Un autre enseignant est mort dans des circonstances mystérieuses. Bientôt, le reste de la faculté a fui et l’école est tombée sous le contrôle des étudiants.

C’est alors que la situation est devenue vraiment bizarre.

Les factions se sont rapidement formées comme des gangs rivaux, et les étudiants se sont retournés les uns contre les autres. Chaque groupe a accusé l’autre de ne pas être à la hauteur de l’esprit révolutionnaire complet, trouvant des micro-transgressions partout.

Des étudiants ont été tués – l’un a étouffé après s’être fait fourrer une chaussette dans la bouche. Un autre a été torturé à mort. Une fille s’est suicidée plutôt que d’être capturée par un groupe étudiant rival. Plusieurs enfants sont morts dans une explosion accidentelle en essayant de fabriquer des bombes.

Ce n’était pas un incident isolé; à mesure que la Révolution culturelle se propageait, des incidents similaires se produisirent à travers la Chine dans les bureaux du gouvernement, les usines, les écoles et l’armée.

Gao Yuan a finalement fui l’école, seulement pour découvrir que son père avait été «annulé» par des étudiants locaux parce qu’il se souciait trop de l’agriculture et de l’économie, et pas assez de la politique des partis. Il a perdu une position importante dans le gouvernement du comté.

Lorsque Gao Yuan est finalement retourné à son école des mois plus tard, il a trouvé le campus détruit – fenêtres brisées, tombes non marquées, bâtiments bombardés et chaos total.

Des années plus tard, il a raconté son expérience dans un livre intitulé Born Red: A Chronicle of the Cultural Revolution.

Maintenant, les États-Unis entrent dans leur propre révolution culturelle. Alors que toute personne rationnelle peut voir de nombreuses formes de discrimination qui existent encore, nous sommes alimentés de force par un récit selon lequel la suprémancie blanche est au cœur de tout.

C’est devenu si ridicule que, selon un groupe d’éducation en mathématiques de l’État de Californie, dire 2 + 2 = 4 perpétue la suprématie blanche.

La seule façon de résoudre ce problème est que les «antiracistes» identifient et punissent les oppresseurs, c’est-à-dire les personnes qui croient que 2 + 2 = 4.

C’est l’une des nombreuses leçons qui dominent désormais les curicculas scolaires dans de nombreux districts du Pays du Libre.

Les enfants apprennent la théorie critique de la race et une toute nouvelle histoire basée sur le projet 1619 du New York Times.

Les livres qui sont à la base des cours de littérature depuis plus d’un siècle sont maintenant annulés. Les mathématiques et la science sont critiquées comme racistes et transphobes.

