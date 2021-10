Deux facteurs arrêtent le contrat de Fernandes ; deuxième accord avec Man Utd dû

Les deux éléments faisant obstacle à un nouveau contrat avec Bruno Fernandes ont été révélés, tandis qu’un deuxième renouvellement pour une star de Manchester United florissante sous Ole Gunnar Solskjaer est à l’ordre du jour, selon une source de confiance.

Depuis le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, Fernandes a pris un siège arrière en ce qui concerne le joueur le plus parlé du club. Ses statistiques offensives brutes ont sensiblement baissé, avec un seul but en championnat et une passe décisive depuis l’arrivée de son compatriote.

Néanmoins, peu diraient que Fernandes ne fait plus partie intégrante de tout Manchester United bien faire sur le terrain. En effet, si le club doit revenir là où il s’efforce d’être, Fernandes aura sans aucun doute un rôle énorme à jouer.

En tant que tel, les rapports des derniers mois ont révélé que le meneur de jeu était en ligne pour un nouveau contrat.

Son contrat actuel n’expire qu’à l’été 2025. Néanmoins, il est sur le point d’être récompensé par des conditions exceptionnelles après 18 mois exceptionnels.

Maintenant, le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a fourni une mise à jour sur l’état des lieux.

S’adressant à Twitter, Romano a réitéré qu’un nouvel accord avec Fernandes reste une « priorité » pour United. Selon l’italien, un renouvellement de Fernandes a retenu cette facturation depuis juillet.

Il a affirmé que les pourparlers étaient « toujours en cours », mais a souligné deux facteurs qui font l’objet de délibérations.

Premièrement, le salaire que recevra Fernandes est un point de discorde. Les rapports ont varié quant au montant que Fernandes collecte actuellement chaque semaine. Bien qu’aucun point de vente n’ait affirmé que le chiffre est supérieur à 200 000 £ par semaine.

Mis en perspective, le salaire du jeune homme de 27 ans est nettement inférieur aux salaires de 375 000 £ par semaine et de 510 000 £ par semaine gagnés respectivement par David de Gea et Ronaldo.

Le deuxième obstacle cité par Romano qui doit être surmonté est la durée de l’offre proposée.

Si une percée de Fernandes est réalisée, Luke Shaw pourrait bientôt le rejoindre pour prolonger son séjour.

À la suite de sa meilleure saison en tant que Diable rouge l’année dernière, Romano a confirmé que l’arrière gauche figurait sur la « liste de renouvellement » du club.

Newcastle pourchassant la star de Man Utd déjà en pourparlers

Pendant ce temps, Newcastle envisage d’offrir une sortie à une star de Manchester United en janvier. Bien que l’agent du joueur ait déjà entamé des discussions avec un deuxième prétendant, selon une source de transfert.

Selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Shira, Newcastle souhaiterait renforcer son milieu de terrain en signant les Red Devils. fiasco, Donny Van de Beek.

Le Néerlandais était fortement lié à Everton au cours de l’été. De plus, des rapports récents ont suggéré que le déménagement pourrait être réexaminé dans la fenêtre d’hiver.

Mais par Shira, Newcastle sont aussi dans le mélange. Shira a tweeté » Newcastle le veut aussi » après avoir initialement détaillé les débuts de l’approche de la Juventus.

Shira a réitéré qu’une sortie en janvier pour Van de Beek est une possibilité distincte. Il a ensuite déclaré que le chef de la Juventus, Federico Cherubini, avait déjà pris contact avec l’agent de Van de Beek, Guido Albers.

Le club turinois serait à la recherche d’un « accord de prêt avec option d’achat ». Et si le tweet de Shira est exact, Newcastle et Everton ont du pain sur la planche pour signer le milieu de terrain après que la Juventus ait fait son premier pas vers un accord.

