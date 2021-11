Deux familles impliquées dans l’accident d’hélicoptère de Kobe Bryant recevront des implantations massives

Deux familles qui ont perdu des proches dans l’accident d’hélicoptère de l’année dernière qui a tué Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes recevront un règlement de 2,5 millions de dollars du comté de Los Angeles, selon l’Associated Press. Le règlement a été approuvé par le Conseil des superviseurs après que deux poursuites fédérales aient été déposées par les familles Altobelli et Mauser, alléguant qu’elles avaient souffert de détresse émotionnelle à cause des photos de l’accident qui auraient été prises ou partagées par les adjoints et les pompiers du shérif du comté de Los Angeles.

Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant a un procès similaire en cours. Le règlement doit être approuvé par un juge et versera 1,25 million de dollars à Matthew Mauser, dont la femme a été tuée dans l’accident. Un autre 1,25 million de dollars sera partagé par JJ, Altobelli et Alexis Altobelli, frères et sœurs qui ont perdu leur mère, leur père et leur sœur de 14 ans.

Skip Miller, un avocat représentant le comté, a déclaré que les règlements étaient « raisonnables et justes pour toutes les personnes concernées ». Il a également ajouté : « Nous sommes heureux que les familles Mauser et Altobelli, qui en tant que citoyens privés ont subi le même chagrin et la même perte que les autres, puissent aller de l’avant après ces règlements. Nous espérons également qu’éventuellement, les autres familles pourront Faire la même chose. »

Vanessa Bryant poursuit son action en justice sur les photos. Lundi, un juge fédéral a décidé qu’elle n’aurait pas à subir un examen psychologique qui, selon le comté, était nécessaire pour déterminer si elle souffrait de détresse émotionnelle. Les avocats du comté affirment que Vanessa n’a jamais vu les photos qui n’ont pas été rendues publiques. Les poursuites indiquent que les photos ont été partagées par un stagiaire adjoint avec des clients du bar et un pompier avec des collègues en congé.

Des documents judiciaires obtenus par le Los Angeles Times ont révélé le témoignage de Vanessa d’avoir appris la nouvelle de l’accident. Elle a déclaré qu’un assistant de la famille avait frappé à la porte de leur maison la dernière fois et avait révélé que l’hélicoptère transportant Kobe et Gianna s’était écrasé. « Elle m’a dit qu’il y avait eu un accident et qu’il y avait cinq survivants », a déclaré Vanessa début octobre. « Et je lui ai demandé si Gianna et Kobe allaient bien. Et elle a dit qu’elle n’était pas sûre. »

Vanessa a tenté d’appeler Kobe mais n’a obtenu aucune réponse. Elle a ensuite appelé sa mère, lui demandant de venir garder ses plus jeunes enfants. « J’essayais de rappeler mon mari », a-t-elle déclaré, « et toutes ces notifications ont commencé à apparaître sur mon téléphone, disant: RIP Kobe. RIP Kobe. RIP Kobe. » Il faudrait des heures avant que Vanessa ne soit officiellement informée de la mort de Kobe et Gianna.