Deux femmes font des ravages chez les chasseurs d’ours légaux ; chien de chasse blessé

Trois chasseurs du Vermont retournant à leur véhicule après une chasse à l’ours infructueuse ont trouvé deux femmes laissant de l’air sortir des pneus du véhicule, et après une dispute qui a suivi, une femme a relâché son chien, qui a attaqué et blessé l’un des chiens de chasse.

L’incident s’est produit dans la forêt domaniale de Groton de 26 000 acres près de Noyes Pond le 9 octobre. Après une enquête menée par le Vermont State Game Warden, les deux femmes identifiées comme étant Donna Babic et Betty Eastman ont été citées les 11 et 22 novembre. ils ont été reconnus coupables par la Cour supérieure de Calédonie d’entrave aux chasseurs.

Le Vermont Fish and Wildlife Department a annoncé mardi que les deux femmes avaient chacune été condamnées à une amende de 262 $ et avaient perdu leurs privilèges de permis de pêche, de chasse et de piégeage pendant un an.

Theodore Shumway et deux compagnons chassaient l’ours noir avec des chiens quand un ours a conduit les chiens sur une propriété privée avant de grimper à un arbre.

Les chasseurs sont allés sur le terrain privé pour récupérer les chiens puis ont laissé l’ours dans l’arbre. Selon le site de plein air MeatEater, les chasseurs sont autorisés à récupérer leurs chiens de chasse sur une propriété privée non fermée, même sans autorisation de chasser activement la terre.

« En retournant à son camion avec des chiens en laisse, M. Shumway a rencontré Donna Babic et Betty Eastman qui libéraient de l’air des pneus de son camion », a déclaré le VFWD. « Suite à une dispute entre les parties, l’une des deux femmes a autorisé un berger allemand à sortir de leur véhicule. Le berger allemand en liberté a attaqué et blessé l’un des chiens en laisse, ce qui a nécessité des soins vétérinaires.

« Vermont State Troopers a répondu à un appel d’urgence de M. Shumway pour désamorcer la situation. »

L’enquête a révélé que les chasseurs agissaient en toute légalité; ils étaient titulaires d’un permis et autorisés à chasser l’ours. Le garde-chasse a cité Babic et Eastman avec des violations du titre 10 VSA 4708, Interférer avec la chasse, la pêche ou le piégeage.

« Les habitants du Vermont ne sont pas toujours d’accord sur la gestion de la faune, surtout lorsqu’il s’agit de gros gibier », a déclaré le colonel Jason Batchelder, garde-chasse en chef de Fish and Wildlife. «Même ainsi, je demanderais aux Vermontois de respecter le droit constitutionnel de chacun de chasser. Interférer intentionnellement avec les chasseurs légaux de quelque manière que ce soit entraînera une action en justice, en particulier d’une manière potentiellement dangereuse, comme nous l’avons vu dans cette affaire.

Batchelder a déclaré à MeatEater que l’attaque du berger allemand contre le chien en laisse a causé de graves blessures à la tête, aux jambes et au bassin. La facture du vétérinaire dépassait « largement 2 000 $ ».

De MeatEater :

Babic a déclaré aux agents qui ont répondu qu’elle avait l’intention de « faire une déclaration » avec ses actions. « Je les ai vus passer et je savais qu’ils étaient illégalement sur le terrain, alors nous sommes venus ici », a déclaré Babic dans une déclaration enregistrée capturée par la caméra corporelle d’un officier. « Nous avons laissé un peu d’air sortir des pneus. Nous voulions qu’ils restent ici parce qu’ils étaient illégaux. Ma première pensée sous-jacente serait que j’en ai marre de la chasse aux chiens d’ours dans le quartier et que je savais qu’ils étaient illégaux. J’essayais de faire une déclaration. Babic a déclaré aux soldats et aux enquêteurs du VFWD qu’elle n’avait pas l’intention de relâcher le berger allemand, mais l’a accidentellement laissé sortir du siège arrière d’Eastman à la suite de la vive dispute.

Il a été signalé qu’aucune des femmes ne possédait la propriété privée en question.

Photos avec l’aimable autorisation de Vermont Fish and Wildlife et Wikipedia Commons.