Deux filles dénoncent une agression homophobe sur la Rambla de Barcelone

Ce mardi un couple a dénoncé publiquement dans un fil Twitter une attaque homophobe dans une chaîne de magasins Starbucks à la Rambla en Barcelone. Dans celui-ci, l’une des jeunes femmes a détaillé comment elles l’ont insultée ainsi que son partenaire les qualifiant de « salopes » pour s’être embrassées : « Je vous ai dit pourquoi le reste des couples hétérosexuels de la cafétéria ne disaient pas la même chose. , que nous étions juste en train de nous embrasser« .

Je n’ai jamais pensé que j’allais écrire ceci même si malheureusement il était évident qu’à un moment donné, cela allait arriver.

« Que nous étions au 21ème siècle. Les imbéciles mêmes ont continué à nous répondre et à nous insulter et heureusement, heureusement, les filles qui étaient assises à côté de nous se sont levées et ont commencé à nous défendre avec des ongles et des dents », a raconté la jeune femme.

Alors l’un des hommes il a commencé à insulter une des filles qu’ils les défendaient et, en réponse, il lui a jeté un verre de café froid au visage. Après un échange d’insultes, l’un des assaillants a levé la main vers l’une des victimes avec l’intention de le frapper, mais finalement il ne l’a pas fait, dit-il.

« Cela devrait toujours arriver contre toute agression »

« Vous ne savez pas à quel point cela a signifié pour nous que ces filles nous ont soutenus à un point tel qu’il semblait que l’agression était contre elles et non contre nous. Cela devrait TOUJOURS se produire contre toute agression, que nous fassions ou non partie de ce groupe« , a-t-il conclu.

Ainsi, dans le fil, ils ont averti que « les cas de LGTBIphobie montent parfois en flèche » et, depuis l’Observatori contra l’Homophobie, ils ont contacté les deux victimes et leur ont proposé une aide psychologique et juridique. Ils ont également transféré les faits à la mairie de Barcelone afin que les protocoles pertinents soient activés.

