Deux films de Kurt Russell arrivent dans le top 10 de Netflix

Kurt Russell a une toute nouvelle génération de fans, tout cela grâce à son rôle de Père Noël dans le hit 2018 de Netflix Les Chroniques de Noël. Le film a même obtenu une suite, Les Chroniques de Noël 2, qui a donné à sa partenaire de longue date Goldie Hawn un rôle encore plus important en tant que Mme Claus. Bien que Thanksgiving soit encore dans quelques jours, les deux films commencent déjà à grimper dans les charts américains de Netflix avant Noël.

Les Chroniques de Noël sont déjà au numéro quatre du classement des meilleurs titres pour enfants de Netflix, tandis que Les Chroniques de Noël 2 se situent au numéro six. Après avoir regardé ces deux films, les familles peuvent découvrir quelques autres films mettant en vedette Russell. Le film catastrophe de 2006 Poséidon et le film de science-fiction de 1994 Stargate sont tous deux disponibles. The Hateful Eight de Quentin Tarantino est toujours sur Netflix, mais ce n’est certainement pas adapté aux enfants. Russell est également présenté dans le documentaire sportif de 2014 The Battered Bastards of Baseball, qui parle de l’équipe de Portland, en Oregon, appartenant au père de Russell, le regretté acteur Bing Russell.

Le premier film Christmas Chronicles est sorti en novembre 2018 et a été réalisé par Clay Klaytis. Il se concentre sur deux enfants, Kate et Teddy, qui font équipe avec le Père Noël pour livrer des cadeaux après les dysfonctionnements de son traîneau. Le film était une affaire de famille, car le fils de Hawn, Oliver Hudson, avait également un rôle majeur en tant que défunt père de Teddy et Kate. Le film se termine par une apparition surprise de Hawn dans le rôle de Mme Claus.

Le premier film ayant connu un tel succès, Netflix a rapidement commandé une suite, qui est sortie en novembre 2020 et a même eu une sortie en salles limitée. Il présentait encore plus de stars, avec Malcolm McDowell, Darlene Love et Tyrese Gibson rejoignant le casting. Chris Columbus, qui a coproduit le premier film, a réalisé la suite.

Lorsqu’on lui a demandé si un troisième film était en préparation, Russell a déclaré l’année dernière au New York Times qu’il n’avait « aucune idée » si Netflix en prévoyait un autre. « Je n’ai jamais été passionné par les suites, mais c’était il y a 50, 40, 30 ans. Maintenant, les suites ne sont même plus des suites », a déclaré Russell à l’époque. « Nous avons juste trouvé notre chemin pour faire de la télévision de manière cyclique. Vous allez au cinéma et vous voyez la télévision parce qu’il y a un aspect sériel. »

La suite était la première fois que Russell et Hawn jouaient ensemble dans un film depuis Overboard. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi cela leur avait pris si longtemps, les deux ont dit qu’ils attendaient simplement le bon matériel. « Je pensais que nous travaillerions ensemble bien plus tôt que ça, mais Goldie et moi sommes assez exigeants », a déclaré Russell au Times. « Et en général, les films de Goldie Hawn et les films dans lesquels Kurt Russell est des choses assez différentes. »