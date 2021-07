Deux flics emprisonnés pour « avoir battu des porcs-épics à mort avec des matraques » .

Addison Cox (à gauche) et Michael Rolerson (à droite) ont été condamnés à des peines de prison pour avoir battu à mort des porcs-épics avec des matraques (Photos : service de police de Rockland)

Deux policiers ont été condamnés à des peines de prison après avoir battu à mort plusieurs porcs-épics avec des matraques. Michael Rolerson, 31 ans, et Addison Cox, 28 ans, auraient été licenciés du service de police de Rockland en septembre après qu’un autre flic aurait posté une vidéo montrant Rolerson tuant un porc-épic.

D’autres flics ont apparemment vu ou entendu parler des coups et l’un d’eux a informé l’officier Anne Griffith, qui a juré de le signaler et a dit au collègue de faire de même.

«Il ne s’agissait pas d’envoyer un cerf heurté par une voiture. Il ne s’agissait pas d’envoyer un animal nuisible qui pourrait constituer une menace pour les humains ou les animaux domestiques », a écrit Griffith dans une lettre à son superviseur obtenue par le Portland Press Herald. “Ces porcs-épics étaient dans leur habitat naturel et ne causaient aucun mal.”

Griffith a écrit que Rolerson ” a non seulement chassé l’animal dans les bois pour le tuer, mais est revenu avec un sourire sur son visage et a semblé qu’il l’appréciait “.

Rolerson a déclaré à un enquêteur qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique après avoir servi dans le Corps des Marines en Afghanistan. Il a dit qu’il ne détestait pas les porcs-épics, mais qu’ils entraient toujours dans son camp, détruisaient ses biens et étaient une nuisance sur les routes, a rapporté The Courier-Gazette.

L’avocat de Roleerson, Steve Smith, a déclaré à CNN que son client “est un vétéran décoré, un policier dévoué et un père de famille aimant” et que “ce n’est pas l’occasion pour un militant de marquer des points à bas prix sur un policier”.

Rolerson a estimé qu’il avait tué huit porcs-épics, selon le Marine Warden Service. Pendant ce temps, Cox a déclaré avoir tué trois porcs-épics.

Roleerson et Cox ont tous deux plaidé coupables de cruauté envers les animaux et de chasse nocturne.

Rolerson a été condamné à 270 jours de prison et avait tous sauf 20 jours avec sursis, tandis que Cox a été condamné à 90 jours et avait tous sauf 10 avec sursis, selon The Courier-Gazette. Rolerson a été condamné à six mois de probation et à une amende de 1 000 $. Cox a été mis en liberté administrative et a également été condamné à une amende de 1 000 $ et purgera sa peine le week-end.

Vendredi, la procureure du district du comté de Sagadahoc, Natasha Irving, a déclaré que les chefs d’accusation de crime avaient été rejetés parce que Rolerson et Cox ont revendiqué la responsabilité et étaient des vétérans de combat recevant des soins de l’Administration des anciens combattants.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();