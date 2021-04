Deux FNB éther approuvés par les autorités canadiennes en valeurs mobilières

Ethereum (ETH)

Il est temps pour Ethereum: deux FNB Ether approuvés par les autorités canadiennes en valeurs mobilières

L’un des produits provient de Purpose Investments, qui a lancé le premier ETF Bitcoin au monde qui a amassé 18 500 BTC en seulement deux mois, et un autre de Galaxy Digital de Mike Novogratz.

Alors que les fonds négociés en bourse Bitcoin ont fait parler de lui, Ethereum n’est pas loin derrière puisque le Canada approuve deux ETF Ether en une journée.

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont autorisé le gestionnaire d’actifs Purpose Investments à lancer le premier FNB direct Ether au monde.

Le FNB Purpose est conçu pour fournir aux investisseurs une exposition à la deuxième plus grande crypto-monnaie en investissant directement dans des jetons Ether (ETH) réglés physiquement.

«Alors que Bitcoin a tendance à attirer beaucoup d’attention car il s’agissait de la première crypto-monnaie majeure, ce que représentent Ether et l’écosystème Ethereum est l’une des nouvelles visions technologiques les plus excitantes aujourd’hui dans la société.»

Som Seif Fondateur et PDG de Purpose Investments

Le 18 février, la société a lancé le premier ETF Bitcoin au monde, qui gère actuellement près de 18 500 BTC, avec des actifs sous gestion (AUM) atteignant 1,43 milliard CAD (1,14 milliard de dollars). BTC 3,52% Bitcoin / USD BTC 56872,22 USD USD

2 001,90 $ 3,32% Volume 67,29 b Variation 2 001,90 $ Ouvert 56872,22 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 1,06 t 21 h Un nouveau record: plus d’un million de traders liquidés pour un montant énorme de 10,1 milliards de dollars 21 h Les fonds ARK de Cathie Wood achètent plus d’actions Coinbase (COIN), maintenant détenues Un peu moins de 1,3 million de 22 heures, le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, place la cible Ether Moon au-dessus de 20000 $

«Ether est la crypto-monnaie qui, selon nous, a le plus de potentiel pour l’avenir et c’est là que réside vraiment notre expertise. La création de cet ETF n’est pas seulement une extension naturelle de la gamme d’actifs numériques de Purpose Investments, mais une solution naturelle pour nous chez Ether Capital, travaillant aux côtés de Purpose. »

Brian Mosoff Ether Capital PDG

Purpose agira à titre de gestionnaire du FNB, tandis que Gemini sera le sous-dépositaire et CIBC Mellon Global Securities Services Company agira à titre d’administrateur du fonds.

Le deuxième ETF Ether approuvé est l’ETF CI Galaxy Ethereum de CI Global Asset Management et Galaxy Digital de Mike Novogratz.

Avec des frais de gestion de 0,40%, le FNB investira également directement dans Ether et devrait commencer à se négocier à la Bourse de Toronto («TSX») le 20 avril 2021, sous réserve de l’approbation de la TSX.

Ils ont également lancé un ETF CI Galaxy Bitcoin le mois dernier avec les frais de gestion les plus bas.

CI GAM est le gestionnaire du FNB Ether et Galaxy Digital Asset Management agit à titre de sous-conseiller.

«L’ETF CI Galaxy Ethereum offre aux investisseurs une voie simplifiée pour profiter de l’explosion des applications décentralisées construites sur Ethereum.»

Steve Kurz Associé et responsable de la gestion d’actifs chez Galaxy DigitalEthereum / USD ETHUSD

2 229,8975 106,374,77 $

Volume 33,87 b Changement 106,37 $ Ouvert 2229,8975 $ Circulation 115,53 m Plafond du marché 257,62 b

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.