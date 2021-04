Deux fonctionnalités clés de l’iPhone 13 Pro viennent de fuir – .

On s’attend généralement à ce qu’Apple lance quatre versions de l’iPhone 13 cette année, tous successeurs directs des quatre versions de l’iPhone 12 dévoilées l’automne dernier. Les nouveaux combinés présenteront presque le même design que leur prédécesseur, bien que les rapports indiquent que les nouveaux iPhones pourraient obtenir au moins un changement notable. De nombreuses fuites indiquent que l’encoche de l’iPhone 13 est sur le point de rétrécir, et nous avons vu quelques images conceptuelles montrant les conceptions prétendues. Quelques rapports indiquent également que les nouveaux iPhones pourraient comporter un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, bien que ce changement particulier n’affecte pas l’apparence générale de l’iPhone.

Par ailleurs, quelques fuites ont fourni plus d’informations sur les spécifications de l’iPhone 13, avec des rumeurs affirmant que les nouveaux combinés comporteront quelques mises à niveau notables de l’appareil photo, une meilleure autonomie de la batterie et plus de stockage que jamais. Une toute nouvelle fuite indique que les versions de l’iPhone 13 Pro bénéficieront de deux mises à niveau clés, y compris la technologie d’écran que certains fans d’iPhone attendaient, ainsi que l’efficacité énergétique attendue de chaque nouvelle génération d’iPhone.

Le site taïwanais Digitimes (via MacRumors) a publié un nouveau rapport détaillant les récents mouvements d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement.

Apple prévoit d’équiper à la fois l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max d’écrans OLED 120 Hz similaires à ceux disponibles sur les appareils concurrents exécutant Android. Il y a environ un an, des rumeurs sur les spécifications de l’iPhone 12 indiquaient qu’Apple envisageait des écrans 120 Hz pour la génération d’iPhone 2020, mais s’inquiétait de la durée de vie de la batterie. Comme nous l’avons vu sur les premiers téléphones Android dotés d’écrans à taux de rafraîchissement élevé, un écran réglé à 90 Hz ou 120 Hz aurait un impact sur la durée de vie de la batterie. Le Galaxy S21 Ultra de Samsung est le premier téléphone à proposer un tout nouveau type d’écran OLED 120 Hz qui ne nuit pas autant à la durée de vie de la batterie.

Il s’agit d’un écran LTPO (abréviation de Low-Temperature Polycrystalline Oxide) qui prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Cette nouvelle rumeur sur l’iPhone 13 dit qu’Apple utilisera la même technologie d’écran pour les modèles Pro 2021, Samsung étant l’un des trois fabricants d’écrans chargés de fournir les nouveaux composants d’écran:

Samsung Display et LG Display, qui proposent désormais des écrans LTPS OLED pour les iPhones, procèdent à la conversion de capacité en LTPO sur leurs lignes OLED 6G dédiées à Apple, la conversion étant susceptible d’être achevée au premier semestre 2021, ont déclaré les sources, ajoutant cette capacité de production diminuera en raison de l’étape d’oxyde ajouté lorsque le LTPS sera converti en LTPO.

Le rapport indique que la production baissera en raison de la complexité supplémentaire de ces écrans, mais Apple prévoit d’ajouter BOE à la liste des fournisseurs de panneaux OLED pour l’iPhone. Le fabricant d’écrans chinois attend depuis des années un accord iPhone, mais Apple a constamment refusé les écrans BOE pour ne pas répondre à ses exigences. Cela a changé à la fin de l’année dernière, le rapport affirmant qu’Apple avait approuvé BOE pour fournir des écrans OLED en décembre. Des rapports en provenance de Corée il y a quelques mois ont révélé la concurrence féroce entre les vendeurs d’écrans coréens et les entreprises chinoises, qui comprend l’espionnage d’entreprise et le vol d’ingénieurs clés qui obtiennent des contrats lucratifs en Chine.

Digitimes dit également que les téléphones iPhone 13 Pro présenteront une consommation d’énergie réduite de 15 à 20% même lors de l’utilisation des nouveaux écrans, ce qui suggère que les problèmes d’autonomie de la batterie ne seront pas un problème. Si c’est exact, c’est également une bonne nouvelle pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 ordinaires, qui devraient être tout aussi écoénergétiques. C’est parce que la nouvelle puce A15 est probablement responsable de la réduction de la consommation d’énergie. Chaque nouvelle puce de la série A a fourni une amélioration significative des performances et une meilleure efficacité, et l’A15 devrait faire la même chose. Les modèles d’iPhone 13 non-Pro devraient avoir une grande autonomie de batterie s’il n’y a pas d’affichage à 120 Hz pour consommer de l’énergie supplémentaire, et la même efficacité de 15 à 20% s’applique.

Apple devrait lancer la série iPhone 13 à la mi-septembre, heure habituelle pour l’annonce et la sortie de nouveaux iPhones. La pénurie actuelle de puces ne devrait pas avoir d’impact sur la production d’iPhone, a déclaré un rapport plus tôt cette semaine tout en soulignant les retards dans les lignes de production d’iPad et de MacBook. TSMC produirait les puces A15 plus tôt que prévu, selon un rapport antérieur du même site taïwanais.

