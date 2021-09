Deux fonds de pension publics investissent M dans un fonds qui offre une exposition à la crypto

Commerce et investissement

Deux fonds de pension publics investissent 50 millions de dollars dans un fonds qui offre une exposition à la crypto et à leurs dérivés

AnTy13 septembre 2021

La crypto est «un domaine qui va croître en adoption et en intérêt. Nous pensons que c’est suffisamment inefficace, nous pensons donc qu’il y a des opportunités d’alpha à exploiter », a déclaré le CIO de l’un des fonds de pension.

Deux fonds de pension publics de Virginie parient plus directement sur les crypto-monnaies.

Après être entré dans le monde de la cryptographie en investissant dans le capital-risque il y a deux ans, le système de retraite des agents de police du comté de Fairfax (PORS) et le système de retraite des employés du comté de Fairfax (ERS) prévoient maintenant d’investir 50 millions de dollars dans le fonds principal de Parataxis Capital Management LLC. , selon un rapport de Bloomberg.

Ce Fonds achète diverses crypto-monnaies et dérivés crypto. La décision d’investir dans le Fonds est actuellement en attente de l’approbation du conseil d’administration.

En 2018, les deux systèmes de retraite de Fairfax, qui est le 40e plus grand du pays, ont investi dans la technologie blockchain. À l’époque, PORS a investi 0,2% de ses avoirs, 11 millions de dollars, et ERS a investi 0,3%, environ 10 millions de dollars dans le Morgan Creek Blockchain Opportunities Fund. Ils ont ensuite investi 52 millions de dollars supplémentaires l’année suivante.

Cependant, malgré la hausse fulgurante des prix de la crypto-monnaie avec Bitcoin en hausse de 329%, Ethereum 734% et la capitalisation boursière totale de la crypto 550 % au cours de la dernière année, selon la directrice des investissements de PORS Katherine Molnar, les cryptomarchés ne reflètent pas avec précision le vrai prix des crypto-monnaies.

« C’est un domaine qui va croître en adoption et en intérêt. Nous pensons que c’est assez inefficace, nous pensons donc qu’il y a des opportunités d’alpha à exploiter. »

Bitcoin BTC$ 44 712.78-3.04% Ethereum ETH$ 3 222.90-6.29% Cardano ADA$ 2.41-8.93 %

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.