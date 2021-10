Deux frères et sœurs du Texas cherchent à créer leur propre jeton cryptographique

Il n’y a pas si longtemps, Live Bitcoin News a publié un article sur une paire de frères et sœurs vivant au Texas qui avaient créé leur propre entreprise minière prospère. Ishaan et Aanya Thakur – 13 (maintenant 14) ans et neuf ans, respectivement – ​​avaient étudié des vidéos minières sur YouTube et converti de vieux équipements pour extraire Ethereum et d’autres formes de crypto de la blockchain.

Les frères et sœurs du Texas poussent leur amour de la crypto au plus loin

Maintenant, ces frères et sœurs cherchent à amener leur connaissance de l’extraction de crypto à un tout autre niveau. Ils veulent créer leur propre crypto-monnaie.

Dans une déclaration récente, les enfants disent qu’ils cherchent à libérer leur propre atout unique d’ici la fin de l’année. Connus sous le nom de Flifer Coin, les frères et sœurs disent qu’ils ont embauché des programmeurs pour les aider dans leur nouvelle entreprise. Ishaan a déclaré dans une interview :

Nous voulions faire la différence parce que nous exploitions d’autres pièces comme le bitcoin et l’Ethereum. Nous voulions créer notre propre crypto-monnaie parce que d’autres personnes la fabriquaient et pensaient que nous pouvions le faire aussi.

Au moment de la rédaction de cet article, la paire gagnerait jusqu’à 35 000 $ par mois en extrayant du bitcoin, de l’Ethereum et de Ravencoin. Ils disent également qu’ils pensent que plus de gens ont besoin d’en savoir plus sur la crypto-monnaie, ce qui est la principale raison du démarrage de cette entreprise à un si jeune âge.

Aanya a expliqué :

Je suis fier de ce que je fais parce que j’ai passé tout l’été à apprendre à miner des crypto-monnaies au lieu de jouer à des jeux.

Les frères et sœurs se sont lancés dans la crypto-monnaie en février dernier. Leur père – Manish Raj – est un ancien banquier de Wall Street qui est rentré un jour à la maison et a parlé à ses enfants du monde croissant des altcoins. Immédiatement intrigués, les deux enfants ont commencé à rechercher tout ce qu’ils pouvaient sur l’extraction de monnaies numériques. Ils ont ensuite porté leur intérêt à un nouveau niveau et ont commencé à convertir d’anciens ordinateurs de jeu en machines d’extraction de crypto.

Au départ, les choses ont commencé lentement. Ils n’ont gagné que trois dollars le premier jour de l’exploitation minière, bien que cela ne les ait pas empêchés d’essayer plus fort à l’avenir. Ils ont continué et ont finalement gagné jusqu’à 74 000 $, qui ont depuis été remis dans l’entreprise (connue sous le nom de Flifer Technology).

Ishan dit :

Nous réinvestissons tout ce que nous faisons de l’exploitation minière dans l’entreprise, nous gagnons donc plus d’argent.

La volatilité peut être un problème

Alors que les choses vont bien en ce moment, les frères et sœurs craignent que la valorisation des crypto-monnaies augmente et diminue, ce qui pourrait potentiellement faire des ravages dans leur entreprise. Ishan dit :

Parfois, nous craignons que la valeur des crypto-monnaies populaires puisse augmenter et diminuer, mais ce n’est pas si grave pour nous car nous n’avons pas investi autant d’argent que les autres. Nous n’avons dépensé de l’argent que pour acheter du matériel à extraire pour les crypto-monnaies. Si nous avions acheté des cryptos au lieu de les extraire, nous aurions perdu plus d’argent à cause de la volatilité.

