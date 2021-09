Deux grandes études précisent les mesures que nous devons prendre chaque jour pour prolonger la vie

in

26/09/2021 à 8h30 CEST

De nombreuses enquêtes ont passé des années à s’assurer que les personnes actives vivent plus longtemps que celles qui ne bougent presque jamais.

Déjà en 2018, une étude du CDC américain (Centers for Disease Control and Prevention) concluait qu’environ 10 % de tous les décès parmi les Américains âgés de 40 à 70 ans étaient liés à un manque d’exercice.

L’année suivante, en 2019, une étude en Europe a révélé que deux décennies d’inactivité doublaient le risque de mourir jeune.

Mais bien qu’il ne fasse guère de doute qu’il existe un relation directe entre l’exercice et la longévité, nous devons aller plus loin.

Il serait utile que les scientifiques nous disent, aussi précisément que possible, combien d’exercice nous devons faire pour vivre plus longtemps.

Il serait même bon de savoir si le chiffre a un plafond, et trop d’exercice peut avoir l’effet inverse et contribuer à une vie plus courte.

Deux nouvelles études précisent le nombre magique

Maintenant, nous venons d’apprendre deux nouvelles études à grande échelle qui, à la fois en raison du nombre de personnes étudiées et de la durée, sont un indice important dans la recherche de cette figure magique qui spécifie l’exercice que nous devons faire chaque jour.

Les deux études ont suivi plus de 10 000 hommes et femmes pendant des décennies, montrant que les bons types et quantités d’activité physique réduisent le risque de décès prématuré jusqu’à 70 %.

Et le mieux, c’est qu’ils nous donnent enfin un chiffre suffisamment concret pour qu’on sache à quoi s’attendre.

Les deux études coïncident en suggérant comme quantité nécessaire pour vivre plus longtemps, entre 7 000 et 8 000 pas par jour. Ou ce qui serait le même, environ 30 à 45 minutes d’exercice la plupart des jours.

Parmi les sports qu’ils considèrent que nous devrions pratiquer environ 2,5 heures par semaine, ils citent le tennis, le cyclisme, la natation, le badminton ou la course à pied.

Mais attention, car en plus du danger de faire défaut il y a le risque de nous dépasser. Et dépasser la limite ne semble pas apporter la santé à nos vies. De plus, dans des cas extrêmes, cela pourrait être nocif.

Étude du Massachusetts et du CDC

La première des études auxquelles nous faisons référence a été publiée ce mois-ci dans JAMA Network Open, et à la joie de tous, elle s’est concentrée sur le nombre de pas que nous devons faire chaque jour.

Parce que la plupart d’entre nous ont un compte de pas quotidien sur notre montre, téléphone portable, tracker d’activité & mldr; Et nous donner ce chiffre idéal est très facile à contrôler pour quiconque.

Bien entendu, les instruments mettent généralement un chiffre qu’ils appellent “cible d’activité”, et vont généralement jusqu’à 10 000 pas.

Mais la science actuelle pense que moins suffit.

Records de 2 110 personnes

Les auteurs de cette étude, des chercheurs de l’Université du Massachusetts, du CDC et d’autres institutions, se sont appuyés sur les données recueillies ces dernières années pour une vaste étude en cours sur la santé et les maladies cardiaques chez les hommes et les femmes d’âge moyen.

La plupart des participants avaient rejoint l’étude environ 10 ans plus tôt, alors qu’ils avaient 40 ans.

À cette époque, ils ont subi des tests médicaux et ont commencé à utiliser un tracker d’activité pour compter leurs pas chaque jour.

Maintenant, les chercheurs ont extrait les dossiers de 2 110 des participants et ont fait correspondre leurs noms avec les dossiers de décès.

Ils ont constaté que 72 participants étaient décédés au cours de la décennie écoulée, un nombre relativement faible mais pas surprenant compte tenu de la jeunesse relative des participants.

Mais les scientifiques ont également noté une forte association avec le nombre de pas et la mortalité.

Celles hommes et femmes qui ont accumulé au moins 7 000 pas par jour lorsqu’ils ont rejoint l’étude, ils avaient environ 50 % moins susceptibles d’être décédés que ceux qui ont fait moins de 7 000 pas.

Et les risques de mortalité ont continué de baisser à mesure que les pas augmentaient, atteignant une probabilité de décès prématuré de 70 % inférieure chez ceux qui faisaient environ 9 000 pas par jour.

Mais après 10 000 pas, les bénéfices se sont stabilisés. Et ceux qui ont dépassé ce nombre ont rarement survécu à ceux qui ont donné au moins 7 000.

Étude de la clinique Mayo

La deuxième recherche a été publiée en août dans Mayo Clinic Proceedings.

Cette étude comprenait des données de la « Heart Study & rdquor ; qui a eu lieu pendant des décennies dans la ville de Copenhague.

Des dizaines de milliers d’adultes danois ont été recrutés dans les années 1970 et ont demandé combien d’heures par semaine ils faisaient du sport ou de l’exercice, y compris le cyclisme (très populaire à Copenhague), le tennis, le jogging, la natation, le handball, l’haltérophilie, le badminton, le football et autres.

Les chercheurs se sont concentrés sur 8 697 Danois qui avaient rejoint l’étude dans les années 1990 : ils ont noté leurs habitudes d’activité à l’époque et vérifié leurs noms par rapport aux actes de décès.

Au cours des 25 années écoulées depuis que la plupart ont rejoint, environ la moitié étaient décédés.

Mais ceux qui ont déclaré faire de l’exercice entre 2,6 et 4,5 heures par semaine, lorsqu’ils ont rejoint, ils ont montré une 40% moins de chances d’être décédés en attendant, que les personnes moins actives.

Équivalence heures d’activité / étapes

Traduire ces heures d’exercice en pas n’est pas une science exacte, mais les chercheurs estiment que 2,6 heures par semaine, soit environ 30 minutes la plupart des jours, représenteront entre 7 000 et 8 000 pas la plupart des jours.

De la même manière, ils ont estimé que 4,5 heures d’exercice par semaine approcheraient probablement le seuil des 10 000 pas la plupart des jours.

À partir de là, les avantages n’augmentent plus, Et dans le les personnes qui ont fait 10 heures ou plus par semaine ont diminué étonnamment. Ils ont perdu environ un tiers des bénéfices.

Conclusion

La première chose qu’il est important de préciser est que les deux études montrent que l’activité physique est liée à la longévité, mais elles ne prétendent pas qu’être plus actif entraîne un allongement direct de la durée de vie.

Ils coïncident en soulignant le point d’exercice optimal entre 7 000 et 8 000 pas par jour, ou environ 30 à 45 minutes d’exercice la plupart des jours.

Faire plus peut légèrement améliorer vos chances de vivre longtemps, mais pas de beaucoup.

Et faire tellement plus pourrait, à un moment donné, se retourner contre vous.

Enfin, les chercheurs recommandent que :

– Chacun doit pratiquer le sport qu’il aime le plus ou qui convient le mieux à son mode de vie.

– C’est bien de mesurer l’activité que l’on fait, car ça va nous aider.

– Il ne faut pas oublier que la seule chose importante est qu’on bouge plus.