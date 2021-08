Deux grands festivals de musique australiens sont réservés aux vaccins l’année prochaine

Deux festivals de musique australiens ne seront vaccinés que pour l’année prochaine.

Les 2022 Broken Hill Mundi Mundi Bash et Birdsville Big Red Bash seront uniquement vaccinaux. L’Outback Music Festival Group indique que tous les détenteurs de billets, le personnel, les bénévoles, les entrepreneurs et les vendeurs devront être vaccinés.

Les deux festivals de musique sont des événements de plusieurs jours situés dans des régions reculées du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. Outback Music Festival Group est le premier organisateur australien d’événements à adopter une politique de vaccination uniquement.

Le fondateur et directeur général Greg Donovan a déclaré à The Music Network que les vaccins sont une exigence en raison de leurs emplacements éloignés. « L’organisation de festivals dans des endroits aussi reculés, où les clients viennent de toute l’Australie et voyagent à travers de petites communautés régionales et de l’arrière-pays, dont beaucoup ont de grandes populations indigènes, nous a amenés à revoir attentivement notre position sur les vaccinations. »

« Bien que nous respections le choix des individus quant à savoir s’ils décident ou non de se faire vacciner, en raison de la nature et de l’emplacement de nos festivals, nous avons décidé de faire de la vaccination une condition de présence pour toute personne âgée de 16 ans et plus – y compris les clients, le personnel , entrepreneurs, vendeurs et bénévoles.

Outback Music Festival Group affirme qu’une politique de vaccination uniquement est la meilleure protection disponible contre COVID-19.

« Cela garantira également que les communautés éloignées sont protégées autant que possible contre nos clients qui voyagent et visitent ces villes et communautés », ajoute Donovan. Mais il blâme également le gouvernement australien pour les exigences strictes.

« Nous souscrivons une assurance pour protéger nos événements contre les conditions météorologiques telles que la pluie et le vent extrêmes. COVID est actuellement notre plus grande menace, et c’est la seule chose contre laquelle nous ne pouvons pas nous assurer. Et le gouvernement ne nous a offert aucune bouée de sauvetage à cet égard non plus », a déclaré Donovan.

«Donc, demander à nos clients de se faire vacciner est tout ce que nous pouvons faire pour nous donner, ainsi qu’aux communautés dans lesquelles nous opérons, un certain niveau de protection. Ce n’est pas infaillible, mais cela ajoute certainement un grand degré de confort pour aller de l’avant.

L’Outback Music Festival Group a été le premier organisateur d’événements à organiser un festival de camping de plusieurs jours en Australie depuis le début de la pandémie.

Le Big Red Bash de Birdsville 2021 a réuni environ 10 000 participants en juillet. Le Broken Hill Mundi Mundi Bash se poursuivra en avril et août 2022. Le prochain Birdsville Big Red Bash reviendra en juillet 2022 comme prévu – avec une nouvelle politique de participation aux vaccins uniquement en place.