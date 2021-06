Les restrictions pandémiques étant enfin levées dans tout le pays, l’économie devrait reprendre vie. Mais nous avons vu une croissance de l’emploi beaucoup plus modérée que prévu, et nous avons un record de 9,3 millions de postes vacants alors que des millions d’Américains languissent sur l’aide au chômage. Qu’est-ce qui se passe?

Eh bien, une nouvelle enquête auprès des petites entreprises révèle deux problèmes clés qui affligent notre économie.

La Fédération nationale des entreprises indépendantes enquête régulièrement auprès des milliers de petites entreprises dont elle représente les intérêts. Publié cette semaine, son dernier sondage offre une preuve supplémentaire qu’une pénurie de main-d’œuvre freine la reprise économique. Un record de 48% des propriétaires d’entreprise ont déclaré qu’ils avaient des emplois qu’ils ne pouvaient pas pourvoir.

“La pénurie de main-d’œuvre freine la croissance des petites entreprises à travers le pays”, a déclaré l’économiste de la NFIB, Bill Dunkelberg. “Si les propriétaires de petites entreprises pouvaient embaucher plus de travailleurs pour s’occuper des clients, les ventes seraient plus élevées et se rapprocheraient des niveaux d’avant COVID.”

La source de cette pénurie de main-d’œuvre, du moins en grande partie, est la disponibilité continue dans des dizaines d’États d’allocations de chômage qui paient plus que de travailler.

Selon Forbes, le chômeur moyen peut gagner l’équivalent de 17 $/heure en restant sur les listes d’aide sociale dans le cadre des prestations pandémiques étendues «temporaires» actuelles (en supposant une semaine de travail de 40 heures). Ainsi, de nombreux travailleurs sont dissuadés de retourner au travail, même pour des emplois qui paient 15 $/heure !

Que les petites entreprises à travers le pays connaissent une pénurie aiguë de main-d’œuvre ne devrait pas surprendre étant donné une politique gouvernementale aussi dysfonctionnelle. Mais c’est un énorme problème pour notre économie.

Dans le même temps, la flambée de l’inflation des prix est également une source de préoccupation majeure.

Dans la nouvelle enquête, les petites entreprises signalent de fortes augmentations de leurs coûts d’approvisionnement. En conséquence, environ 40 % ont déclaré qu’ils augmentaient leurs prix – la réponse la plus élevée à cette question depuis 1981. La hausse des prix est une préoccupation majeure pour les propriétaires d’entreprise et l’une des raisons pour lesquelles leur optimisme quant à l’avenir proche a chuté dans l’enquête de ce mois-ci.

“L’inflation sur Main Street est endémique et les propriétaires de petites entreprises sont incertains des conditions commerciales futures”, a ajouté Dunkelberg.

D’où vient l’inflation ? C’est compliqué, mais voici la réponse courte : l’impression d’argent fédérale imprudente.

“Près d’un quart de la monnaie en circulation a été créé depuis janvier 2020”, a récemment expliqué l’économiste de la FEE Peter Jacobsen. Mais imprimer plus d’argent ne signifie pas que nous avons réellement plus de choses, et « si plus de dollars chassent exactement les mêmes produits, les prix augmenteront ».

De la pénurie de main-d’œuvre à l’inflation, notre reprise économique se heurte à de sérieux obstacles. Bien que le gouvernement fédéral ait peut-être eu l’intention de contribuer à notre résurgence, les deux obstacles peuvent en fin de compte être attribués à l’échec des politiques de Washington, DC.

