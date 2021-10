Deux gros problèmes avec la voiture électrique qu’aucune marque n’a encore résolus | Moteur

Le manque de variété et de temps de recharge semblent être les deux plus gros problèmes pour la vulgarisation des voitures électriques, du moins aux États-Unis.

De plus en plus d’utilisateurs sont convaincus que les plug-ins sont la mobilité du futur. Mais la théorie ne semble pas en phase avec la pratique et la part de marché de ces modèles reste faible. La raison? Les deux grands problèmes de la voiture électrique qu’aucune marque ne peut résoudre.

Historiquement, le prix et l’autonomie ont été les deux principaux arguments contre la vulgarisation de la mobilité électrique. Mais ces deux obstacles commencent à être surmontés, le premier, notamment, grâce à la mise en place de plans d’aide à l’achat de véhicules performants, tant au niveau national (Plan Moves III) qu’au niveau municipal (Plan Cambia 360 de Madrid ).

Mais il semble qu’il y ait deux autres gros problèmes qui freinent les ventes de véhicules électriques et que, pour le moment, aucun constructeur ne semble être en mesure de résoudre. Business Insider a analysé le marché de l’électricité aux États-Unis pour conclure que ces deux inconvénients sont : manque de variété et la moins de confort qu’ils offrent à leurs chauffeurs.

Les voitures électriques, atteindront-elles le succès des smartphones ?

Au début de la commercialisation des voitures électriques, de nombreux experts prédisaient que leur déploiement serait aussi rapide que celui des smartphones.

Ils attendaient le transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques était « naturel », tout comme le passage des téléphones portables aux smartphones. Il n’en a pas été ainsi.

De Business Insider ils reflètent et expliquent cette bosse pour plusieurs raisons, parmi lesquelles ils soulignent que leur prix continue d’être supérieur à celui des thermiques et que les fabricants, pour le moment, génèrent moins de bénéfices avec lesquels leur investissement est inférieur.

Mais au-delà du prix et de l’autonomie, les deux problèmes qui freinent l’expansion du véhicule électrique semblent être le manque de variété et de confort.

Manque de variété. « Les fabricants n’offrent pas encore aux consommateurs une variété de électrique abordable dans les deux segments les plus populaires aux États-Unis : SUV et pick-up », disent-ils à partir du web économique.

Ils étayent leur affirmation dans les réflexions d’experts indépendants comme Loren McDonald, responsable du blog EVAdoption, pour qui « pour le moment il n’y a pas une variété de véhicules électriques qui répondent aux besoins du marché ».

Le problème du confort se réfère à la recharge. Bien que le nombre de chargeurs publics augmente, le le temps de recharge est encore nettement plus long que le ravitaillement. « Même s’il existe des stations de recharge bien réparties le long de votre itinéraire, le type de chargeur le plus courant nécessite plus de trois heures pour remplir complètement la batterie », disent-ils.

« Les smartphones n’avaient pas ce problème d’autonomie, ni ne nécessitaient le déploiement d’une infrastructure », admet Gene Munster, associé gérant de Loup Ventures, qui étudie les voitures et technologies électriques, admet à Business Insider.

En 2020, les voitures électriques ne représentaient que 2% des ventes totales de voitures aux États-Unis. Au L’Europe  ils commencent à être un peu plus populaires, en fait, en septembre et pour la première fois dans l’histoire, les ventes de plug-ins ont dépassé celles des véhicules diesel.

Les experts prédisent que ce ne sera pas avant 2030 que les véhicules électriques atteindront la moitié des ventes sur le marché américain.

