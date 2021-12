Deux groupes libéraux de l’immigration fusionnent en prévision de la prise de contrôle du Congrès par le GOP

Deux groupes d’immigration libéraux fusionneront afin de mieux se préparer pour un congrès dirigé par le GOP en 2022, a rapporté Axios.

Les deux groupes, la New American Economy (NAE) et l’American Immigration Council (AIC), ont gagné en influence au cours des dernières années, en particulier sous l’administration Trump, a rapporté Axios. Le pouvoir dont ils disposent serait toutefois diminué si les conservateurs reprenaient le contrôle du Congrès.

« Je pense que notre domaine doit évoluer et qu’il est temps de réimaginer notre travail d’une manière qui nous aide au mieux à servir les nouveaux arrivants tout en reconstruisant un dossier bipartite et constructif pour ce que l’immigration signifie pour l’Amérique », Michael Bloomberg, qui a fondé NAE plus qu’un il y a dix ans, a déclaré Axios.

« Il est rare que des organisations à but non lucratif fusionnent, mais cela ne devrait pas être le cas », a déclaré à Axios Jeremy Robbins, directeur exécutif de NAE qui conservera ce titre pour le nouveau groupe.

Le groupe combiné opérera sous le nom d’AIC, a rapporté Axios. L’American Immigration Lawyers Association, qui resterait apparemment la seule association légale américaine pour les avocats spécialisés en immigration, a fondé l’AIC.

« L’organisation nouvellement combinée disposera d’une large gamme d’outils de plaidoyer pour mieux étendre et protéger les droits des immigrants, garantir plus pleinement la capacité des immigrants à réussir économiquement et aider à rendre les communautés dans lesquelles ils s’installent plus accueillantes », a déclaré NAE dans un communiqué. le lundi.

« Les outils de plaidoyer et les réseaux que les deux organisations apportent sont complémentaires, et la fusion aidera chacun des corps de travail respectifs à avoir plus d’impact », a déclaré NAE.

La NAE a travaillé au développement de la recherche économique tout en créant des réseaux de défense des intérêts nationaux et locaux présents dans plus de 100 communautés, a rapporté Axios. Ces efforts se poursuivront après la fusion.

Le GOP a fait des gains avec la communauté latino, un groupe démographique souvent au centre des débats sur l’immigration, lors de l’élection présidentielle de 2020. Un nouveau sondage de Bendixen & Amandi International a montré que seulement deux pour cent des électeurs hispaniques s’identifient comme « Latinx », un terme non sexiste utilisé principalement parmi les libéraux.

« Pour être clair, mon bureau n’est pas autorisé à utiliser » Latinx « dans les communications officielles », a tweeté lundi le représentant démocrate de l’Arizona Ruben Gallego. « Lorsque les politiciens latinos utilisent le terme, c’est en grande partie pour apaiser les riches progressistes blancs qui pensent que c’est le terme que nous utilisons. »

« C’est un cercle vicieux de biais de confirmation », a déclaré Gallego.

