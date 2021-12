Deux héros cultes et un flop, classement des signatures estivales du Celtic

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

L’été 2021 a marqué le début d’une toute nouvelle ère pour le Celtic suite à l’arrivée d’Ange Postecoglou. Le manager australien était un choix surprise pour remplacer Neil Lennon, à l’époque. Mais six mois plus tard, les Hoops semblent avoir pris la bonne décision.

L’ancien patron de Yokohama F. Marinos a ramené un style de football électrique et excitant à Celtic Park. Et Postecoglou n’a pas perdu de temps pour laisser son empreinte dans l’équipe, le joueur de 56 ans ayant signé 12 recrues en équipe première cet été.

Après les départs à gros budget d’Odsonne Edouard et de Kristoffer Ajer, il y avait beaucoup d’argent à dépenser en pré-saison. Et Postecoglou est allé en ville avec ce budget de transfert avec un rafraîchissement d’équipe impressionnant.

Certains des nouveaux arrivants sont déjà devenus des héros cultes, d’autres ont été oubliés, et ici à HITC Football, nous classons chaque signature Celtic faite cet été.

Liel Abada

Le Celtic a une histoire récente impressionnante de recrutement de joueurs israéliens, et Liel Abada s’avère jusqu’à présent être un autre succès pour les Hoops. Attaquant de 3,5 millions de livres sterling du Maccabi Petah Tikva, l’ailier de 20 ans s’est déjà imposé comme un élément important de la ligne offensive du club.

Avec sept buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune s’avère être une véritable signature pour les Hoops. Et à droite, Abada pourrait facilement devenir un élément clé du système de Postecoglou pour de nombreuses saisons à venir.

Classement : 8/10

Cameron Carter Vickers

Photo de Ian MacNicol/.

Après l’échec de la signature du prêt de Shane Duffy la saison dernière, il y avait des réserves sur la façon dont le défenseur de Tottenham Cameron Carter-Vickers ferait pour le Celtic. Cependant, l’international américain a été un coup de circuit pour les géants de Glasgow.

Le défenseur central est omniprésent dans la défense celtique depuis son arrivée fin août. Et avec des informations suggérant que les Hoops sont impatients de signer le joueur de 23 ans pour un contrat permanent, Postecoglou semble désireux de conserver le jeune des Spurs au-delà de cette saison.

Classement : 7/10

Georgios Giakoumakis

Avec le départ d’Edouard pour Crystal Palace, un attaquant de premier plan était nécessaire à Celtic Park, et Georgios Giakoumakis semblait être l’homme parfait pour la tâche. Après tout, un attaquant qui l’année précédente qui avait été le meilleur buteur de l’Eredivisie était voué à réussir en Écosse… non ?

Malheureusement, les choses n’ont tout simplement pas fonctionné jusqu’à présent pour Giakoumakis. Des blessures et un grave manque de forme ont vu le joueur de 27 ans ne marquer qu’une seule fois dans toutes les compétitions et ne faire que deux départs pour les Hoops. Et compte tenu du battage médiatique entourant l’ancienne star du VVV-Venlo, l’attaquant a été un énorme raté pour les géants écossais.

Classement : 2/10

Kyogo Furuhashi

Photo par ANDY BUCHANAN/. via .

D’un joueur que beaucoup attendaient à un autre que beaucoup n’attendaient rien de Kyogo Furuhashi a été une révélation absolue pour le Celtic cette saison après avoir suivi Postecoglou du Japon à Glasgow.

L’attaquant japonais a simplement fait sensation pour le Celtic, avec Kyogo apportant des lots de buts, de fusée et de créativité à la ligne de front des Hoops, ainsi qu’une nouvelle vague de supporters japonais au club et potentiellement une ouverture d’un nouveau marché pour les géants écossais. sur la base de rumeurs entrant dans la fenêtre de janvier.

Classement : 9/10

Joe Hart

Sans doute le plus grand nom que Celtic a amené cet été, il y avait un certain scepticisme autour de l’arrivée de Hart en raison de sa forme au cours des dernières années depuis son départ de Manchester City. Cependant, sur la base de ce dont les Hoops avaient besoin entre les bâtons, l’ancien international anglais a été un ajout bienvenu.

Bien qu’il y ait eu quelques erreurs qui semblent venir avec le package de jouer pour les Hoops, Hart a apporté le leadership et la responsabilité à la ligne de fond. Et cela s’est vu avec Postecoglou remettant le brassard au gardien à plus d’une occasion pour le Celtic cette saison.

Classement : 7/10

Jota

Photo de Ralf Treese/DeFodi Images via .

Par où commençons-nous même avec Jota ? L’attaquant est arrivé de Benfica avec l’allure et l’arrogance d’un Portugais David Beckham, et jusqu’à présent, le jeune a réussi à presque toutes les occasions.

Tout comme Kyogo, l’ailier s’est affirmé dans le folklore celtique quelques mois seulement après son arrivée. Et comme l’arrivée en prêt de son collègue Carter-Vickers, les supporters supplieront le club et Postecoglou de faire de cette décision une décision permanente cet été.

Classement : 9/10

Josip Juranovic

L’arrivée de Josip Juranovic a été considérée comme une excellente signature du club, le poste d’arrière droit étant un domaine sur lequel le Celtic avait besoin de travailler depuis un certain temps. Cependant, l’international croate a apparemment réveillé une bête à l’intérieur d’Anthony Ralston.

L’international désormais écossais a sans doute été le meilleur joueur du Celtic cette saison, Ralston s’étant si bien comporté que Juranovic a dû se réfugier au poste d’arrière gauche. Cependant, cela s’est avéré être une décision intelligente, le joueur de 26 ans s’épanouissant sur le flanc opposé alors que les Hoops renforcent l’un des meilleurs partenariats d’arrière en Écosse.

Classement : 7/10.

James McCarthy

Photo de Fran Santiago/.

Tout comme avec Hart, il y avait un certain doute lorsque James McCarthy a été signé suite à un départ de Crystal Palace. Pourtant, contrairement à son homologue gardien de but, les débuts de l’international de la République d’Irlande ont été lents.

Le milieu de terrain né à Glasgow a dû attendre son tour pour s’adapter à la vie au Celtic. Cependant, avec McCarthy commençant maintenant à jouer plus régulièrement et attirant l’attention de Postecoglou, l’ancienne star d’Everton pourrait devenir un élément clé du milieu de terrain des Hoops dans la seconde moitié de la campagne.

Classement : 5/10

Échelles de Liam

Probablement la plus obscure de toutes les signatures de l’été, Liam Scales est arrivé au Celtic en tant que relativement inconnu sur la scène du football britannique au sens large de Shamrock Rovers. Et bien que les apparences aient été difficiles à obtenir, le joueur de 23 ans a montré sa qualité chaque fois qu’il en avait l’occasion.

Le jeune a été mis en sac quelques minutes après ses débuts en SPL, et à seulement 23 ans, Scales pourrait avoir un avenir à long terme avec le Celtic une fois qu’il se sera adapté au jeu écossais après avoir passé sa carrière en Irlande.

Classement : 6/10

Carl Starfelt

Avec des blessures affectant la carrière celtique de Christopher Jullien, Carl Starfelt a été signé pour aider à alléger le fardeau défensif du Celtic. Et l’international suédois a fait un travail solide depuis son arrivée de Russie.

Aux côtés de Carter-Vickers, le défenseur s’est bien adapté au Celtic et progresse apparemment à chaque jeu de passe. Et avec Jullien absent pour une période inconnue, l’importance de Starfelt pour l’équipe grandit de semaine en semaine.

Classement : 7/10

