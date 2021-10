Deux heures au Mexique de Forza Horizon 5 m’ont complètement accroché

Ce n’est pas un coup de feu si vous pouvez réellement passer en mode photo et prendre la même photo. Capture d’écran : Microsoft

Une heure environ dans mon temps avec une version préliminaire de Forza Horizon 5, je me suis retrouvé à sauter en kangourou à travers des collines parsemées de cactus dans une Ford Bronco jaune. Je ne me dirigeais pas vers une course ou un lieu de cascade de relations publiques. Je n’avais pas d’objectif particulier en tête. C’était juste moi, le désert luxuriant, un SUV costaud et une chanson relaxante sur la radio du jeu que je ne peux pas nommer en raison des restrictions d’embargo. J’avais à peine commencé à jouer, et j’avais déjà atteint un point de Forza Horizon zen.

Aussi excitant que cela ait été de conduire la Mercedes-AMG Project One à plus de 200 miles par heure à travers Baja tout en pilotant un avion vers le site du festival Forza Horizon 5 dans la séquence d’ouverture passionnante du jeu, les décors spectaculaires ne sont pas ce qui garde Je reviens à la série d’aventures de course en monde ouvert de Playground Games. Laisser tomber quatre véhicules d’un avion cargo pour dévaler des volcans, traverser des jungles denses et traverser des tempêtes de poussière du désert est un excellent moyen de commencer le jeu, mais pour moi, il s’agit simplement d’amorcer mon moteur pour l’événement principal.

Le principal attrait de Forza Horizon est la liberté. Allez où vous voulez. Conduisez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Bien sûr, la carte est parsemée d’événements spéciaux, de courses et de missions d’histoire, mais ce sont des suggestions. Forza Horizon, pour moi, c’est le moment où vous arrêtez d’écouter les suggestions de rues de la navigation dans le jeu et tournez le volant de votre véhicule coûteux vers la campagne. « Faites demi-tour quand vous pouvez le faire en toute sécurité », indique le GPS de Forza Horizon 5. « Hahahahaha non », me dit-il en courant tête baissée dans un affleurement rocheux, puis en utilisant la fonction de rembobinage pour prétendre que cela ne s’est jamais produit.

Après l’ouverture du largage d’avion de Forza Horizon 5, vous êtes invité à créer un personnage, un avatar dans le jeu qui parle et apparaît dans les cinématiques. Mon coureur aux cheveux roses d’Horizon 4 était l’une des sélections prédéfinies, ce qui a facilité la poursuite de ma saga de pilote légendaire dans le nouveau cadre mexicain.

Voir des options comme celle-ci me plaît. Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Une nouvelle fonctionnalité du créateur de personnage est la possibilité de sélectionner des prothèses pour votre personnage. Il existe des options prothétiques pour chaque bras, chaque jambe ou les deux bras et les deux jambes. Bien que mon propre handicap (paralysie) ne soit pas la même chose que l’absence d’un membre ou de membres, cela m’a fait sourire en pensant à mes amis portant des prothèses ayant ce genre de représentation dans le jeu.

Forza Horizon 5 fait également du bon travail pour représenter le pays du Mexique, non seulement en termes de paysages mais aussi de culture. Au cours d’une mission d’histoire, mon personnage rejoint la recherche d’une jeune femme à la recherche d’une voiture classique qui serait cachée dans les collines près de sa ville natale. C’est un Vocho, argot mexicain pour la Volkswagen Beetle, l’un des véhicules les plus appréciés du pays. Nous trouvons l’enveloppe rouillée d’une étrange Coccinelle dans un garage caché par un feuillage dense. C’est un peu comme une grange trouvée dans les anciens jeux Horizon, sauf que cette fois, nous pouvons la ramener nous-mêmes au garage sur un plateau.

Je dois remorquer la voiture ! Eeeeeee ! Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

J’ai passé toute la séquence à rebondir sur mon siège en scandant « Je dois conduire la découverte de la grange, je dois conduire la découverte de la grange! » À un moment donné, afin d’éviter des travaux routiers, j’ai dû sauter le plateau par-dessus une rampe. Le bruit joyeux que cet homme adulte faisait alors que le camion lourd prenait brièvement l’air était carrément embarrassant.

L’aperçu m’a donné accès à la carte complète de Forza Horizon 5 et à un nombre limité d’événements, mais je n’ai pas passé trop de temps à explorer. Je veux garder ça pour la sortie du jeu le mois prochain. Ensuite, je passerai des heures à améliorer chaque véhicule, à trouver tous les Vochos, à terminer des courses, à faire des cascades et à dépasser les limites de vitesse. Je pourrais même faire du multijoueur, car cet aperçu uniquement en solo m’a laissé un peu seul.

Tant de choses à faire, tant à voir, alors qu’y a-t-il de mal à emprunter les ruelles ?Capture d’écran : Microsoft

Il y a de la magie dans la campagne mexicaine, et je prévois d’en explorer chaque centimètre une fois la sortie de Forza Horizon 5 sur Xbox et PC le 9 novembre.