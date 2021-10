Deux hommes arrêtés pour avoir fraudé quatre personnes âgées dans une résidence de Logroño pendant plus de quatre ans

19/10/2021 à 10h32 CEST

PE

Des agents affectés à l’Unité spécialisée dans les crimes violents de la Brigade provinciale de la police judiciaire ont arrêté deux hommes, prétendument pour divers crimes de arnaque, comme ils auraient arnaqué à quatre usagers de la même maison de retraite située à La Rioja.

Comme l’ont rapporté des sources policières mardi, les détenus, gagnant la confiance et l’affection des résidents, a profité de l’état de santé physique et mentale de plusieurs des utilisateurs de la résidence pour retirer de l’argent de leurs comptes courants.

L’enquête a pour origine le plainte déposée par deux des travailleurs de la résidence, plainte déposée au siège supérieur de La Rioja, dans laquelle ils ont exposé leurs soupçons que deux résidents de leur centre de santé prenaient de l’argent frauduleusement et mensuellement du compte courant des différents utilisateurs de la résidence elle-même.

L’Unité Spécialisée et Crimes Violents est chargée d’enquêter sur les Crimes contre le Patrimoine, ayant une attention particulière aux crimes commis contre les personnes âgées ou vulnérables pour le plus grand reproche que sa commission adresse à la fois aux victimes et à la société.

Mode opératoire

Avec la première des victimes, à la suite de l’enquête, il a été possible de déterminer que, environ le 24 de chaque mois, lorsque l’une des victimes touchait sa pension, les auteurs se rendaient à différents guichets automatiques à Logroño pour extraire de l’argent, laisser le compte bancaire sans solde. Une situation qui dure depuis quatre ans.

Avec la deuxième des victimes, il a été constaté que les auteurs avait donné mandat à la banque, de sorte que le jour même de la perception de la pension, il y aurait deux frais de « recouvrement de prêt », de sorte que ledit montant est allé sur le compte de l’un des auteurs.

Concrètement avec le tiers des blessés, entre la période 2018 et 2021, à plusieurs reprises les auteurs ont extrait, à des moments différents, des montants supérieurs à 500 euros. Dans ce même sens, il a été prouvé que la personne lésée, en 2019, a contracté une dette auprès d’une banque.

Chose que les responsables du centre pour personnes âgées ont portée à l’attention du Parquet, pà la limite de l’annulation du compte bancaire. De plus, en mai de cette année, l’accusé a accompagné la personne lésée dans une succursale bancaire située dans le centre de Logroño pour extraire une importante somme d’argent.

Au cours de l’enquête également, il a été possible de déterminer l’existence du quatrième des blessés qui, lorsqu’il a été admis dans un Hôpital de La RiojaLe défendeur était le « copropriétaire » du compte bancaire, qui agissait en tant que « tuteur légal » sans en être un.

Dans de nombreux cas, les auteurs ont demandé aux résidents de petites sommes d’argent en échange de « sécurité » ou « protection », quelque chose dont ils n’auraient pas besoin dans la maison de retraite puisque le centre dispose d’un personnel de sécurité qui s’acquitte de ces fonctions.

À d’autres occasions, ils ont également demandé de l’argent en échange d’être leur « tuteur » ou leur « ami » et puisqu’il s’agissait de personnes dont les capacités étaient altérées. ils « croient » ce que l’accusé leur a « manifesté ».

« Vulnérabilité » des victimes

De la part de l’Unité Spécialisée et Crimes Violents, il a été déterminé que deux des usagers qui résident dans le Centre d’Assistance ils profiteraient de la vulnérabilité des autres résidents, spécifiquement de quatre d’entre eux, dont on sait qu’ils ont un handicap ou un handicap, en bénéficiant financièrement.

Dans tous les cas étudiés, les personnes lésées sont des personnes vulnérables ayant un handicap mental et une « dépendance sévère » Par conséquent, l’accusé avait profité de cette situation pour réaliser les faits.

La situation de vulnérabilité des personnes âgées, certains avec 90 ans et d’autres avec des degrés de handicap et de dépendance sévère, Ils les ont motivés à faire confiance à leurs « compagnons » à la résidence qu’ils accompagnaient dans certains cas pour gérer leurs comptes et leur soutirer de l’argent.

Les auteurs sont deux hommes, âgés de 74 et 65 ans, sans aucun type de handicap, de nationalité espagnole et tous deux avec trois dossiers de police différents pour les événements rapportés. L’enquête est toujours ouverte, et en raison de la vulnérabilité de ses habitants, les plus touchés ne sont pas exclus.