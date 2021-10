Deux hommes cagoulés braquent un restaurant à Madrid sous la menace d’une arme

22/10/2021

Deux hommes cagoulés braqués ce jeudi sous la menace d’une arme un restaurant dans le quartier madrilène de Villaverde, d’où ils ont pris l’argent de la caisse et des distributeurs automatiques, une porte-parole de la préfecture de police de Madrid a informé Europa Press.

L’agression a eu lieu à 6h30 ce jeudi à l’établissement Peña de Francia, situé dans le Paseo de Talleres. A ce moment-là, au début de la journée de travail, il y avait trois ouvriers dans les locaux, qui ouvraient pour servir le petit déjeuner.

Ensuite, deux personnes encapuchonnées avec des sweat-shirts, des gants et le visage recouvert d’une culotte sont entrées dans la foule. Alors que l’un d’eux a intimidé les employés avec une arme à feu pour qu’ils ne quittent pas le bar, l’autre a récupéré l’argent de la caisse et des machines, qu’ils ont ouvert en les cassant avec les selles.

Après avoir réussi à retirer tout l’argent, qu’ils gardaient dans un sac à dos, ils ont quitté le restaurant et se sont enfuis dans un véhicule à grande vitesse, sans faire de blessés. La Police Nationale a pris en charge l’enquête sur ce braquage avec violence et ils vérifient les caméras locales, qui ont enregistré toute la scène, et parlent à des témoins pour identifier et arrêter les auteurs.