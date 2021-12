Deux hommes de Newcastle excellent dans l’affichage à l’ancienne de St James ; Man Utd remercie la star souvent critiquée

Edinson Cavani a sauvé un Manchester United lamentable alors qu’il remportait un match nul 1-1 avec une équipe de Newcastle bien améliorée à St James ‘Park en Premier League le Monday Night Football.

L’équipe locale n’a eu besoin que de sept minutes pour se frayer un chemin vers l’avant lorsque Sean Longstaff a nourri Allan Saint-Maximin et il a coupé Diogo Dalot et Harry Maguire sur son pied droit pour diriger un tir devant David De Gea, impuissant.

Callum Wilson a dû quitter le terrain pour être remplacé par Murphy dans le temps d’arrêt de la première mi-temps après avoir été rattrapé par derrière, mais son équipe est parvenue à la pause avec son avance intacte.

United a finalement réussi à revenir à un niveau égal à 19 minutes de la fin lorsque le remplaçant à la mi-temps Edinson Cavani a vu son tir initial bloqué, mais a réussi à poignarder le rebond devant Martin Dubravka.

Newcastle a eu la malchance de ne pas prendre la tête en fin de match lorsque Jacob Murphy a heurté les boiseries, puis le suivi de Miguel Almiron a été brillamment renversé par De Gea.

Newcastle (4-4-2)

Martin Dubravka : Une erreur tardive a presque coûté un point à son équipe, mais en grande partie sans problème avant cela. 6/10

Emil Krafth : Une performance solide, bien qu’il y ait eu plus de réflexion lorsque Rashford est passé à gauche en seconde période. Réservé. 6

Fabien Schar : De belles performances aux côtés de Lascelles, mais qui ont profité d’une attaque si lamentable des visiteurs. sept

Jamaal Lascelles : S’est mis, comme d’habitude, et a bien mené le camp. A effacé un effort de Cavani après une mauvaise communication avec Dubravka. sept

Javier Manquillo : Une partie d’une solide performance du côté gauche de Newcastle, doublant bien avec Saint-Maximin. sept

Ryan Fraser : Une vraie boule d’énergie mais sa dernière balle a souvent fait défaut. Remplacé. 6

Jonjo Shelvey : Pris en possession dès le début, mais son dépassement était impressionnant et semblait faire avancer Newcastle. Fatigué en fin de match car sept

Sean Longstaff : A mis en place un changement au milieu de terrain alors que les hommes d’Eddie Howe ont pris le dessus sur ce département, bien qu’il se soit fatigué tard. sept

Joelinton : L’effort de curling a largement dérivé dès le début, mais a causé aux visiteurs toutes sortes de problèmes avec son rythme de travail et ses mouvements sans fin. Certainement pas le même joueur que la saison dernière. Réservé. 8

Maverick Saint-Maximin brille à nouveau

Allan Saint Maximin : Une superbe finition pour donner une avance rapide à l’équipe locale et était une menace constante pour les Red Devils. A raté une belle occasion de porter le score à 2-0 et aurait pu réussir un triplé un autre jour. A subi une vilaine blessure au genou sur le tard et s’est retiré. 8

Callum Wilson : Première mi-temps animée mais contrainte juste avant la pause avec ce qui ressemblait à une blessure au mollet. sept

Suppléants :

Jacob Murphy (pour Wilson, 45 ans) : Effectuez un changement décent sur la gauche après avoir remplacé Wilson juste avant la pause. Tellement malchanceux de voir un effort sortir du poteau à quelques minutes de la fin. sept

Miguel Almiron (pour Fraser, 75) : Pas vraiment impliqué jusqu’à ce qu’il force De Gea à faire un superbe arrêt du bout des doigts. 6

Dwight Gayle (sur pour Saint-Maximin, 84) : N / A

Man Utd (4-2-2-2)

David De Gea : Arrêt intelligent pour empêcher Shelvey piledriver d’entrer et a produit une superbe réaction pour empêcher Saint-Maximin de doubler l’avance de Newcastle. A gardé United dans le match et a produit un autre arrêt brillant pour nier Almiron tard. 8/10

Diogo Dalot : J’ai essayé de donner à United un débouché sur la droite, mais la livraison laissait souvent à désirer. A eu une nuit difficile par le franc-tireur Saint-Maximin. 5

Raphaël Varane : Pris en possession pour offrir à Newcastle son premier match après seulement sept minutes et semblait loin d’être un vétéran international. 4

Harry Maguire : Une erreur précoce a failli coûter cher à United et était nerveux tout au long alors que Newcastle mettait l’Anglais sous une pression constante. Réservé. 4

Alex Telles : Probablement le meilleur des quatre de retour de United dans la nuit, mais ce n’est pas quelque chose dont on peut se vanter lors d’une mauvaise nuit. 5

Scott McTominay : Amélioré après la pause après une première mi-temps terrible. 6

Rangnick sonne des changements après l’affichage lamentable de United

Fred : Lamentable en possession et a sûrement eu l’une des pires moitiés de sa carrière à United. Décollé à la pause. 4

Bruno Fernandes : Devenu frustré car une performance choquante de United en première mi-temps lui laissait peu de chance d’impressionner. Il a davantage le ballon en deuxième période mais reste silencieux selon ses normes. 5

Mason Greenwood : À peine une touche alors que les visiteurs luttaient pour entrer et sortir de possession. Accro à la mi-temps. 4

Cristiano Ronaldo : A fait beaucoup de bonnes courses en première mi-temps, mais a laissé ses bras dans le bras à de nombreuses reprises, car le dernier ballon de United était souvent égaré. Une nuit frustrante pour la légende de United. Réservé. 5

Marcus Rashford : A eu une période d’ouverture lamentable, comme le reste de ses coéquipiers de United. A montré plus d’intention au début de la seconde avec une frappe plongeante repoussée par Dubravka et le meilleur des attaquants décevants de United. 6

Suppléants :

Jadon Sancho (pour Fred, 45 ans) : Coupable de perdre le ballon trop souvent et de livraison souvent mal placée. 5

Edinson Cavani (pour Greenwood, 45 ans) : Manque une bonne occasion d’égaliser United 10 minutes après la pause. A trouvé l’égalisation à 20 minutes de la fin avec un effort bien dirigé après que son premier tir a été bloqué. sept

Nemanja Matic (pour McTominay, 78): N/A