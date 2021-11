Deux hommes morts après la chute de sept étages au concert hommage à ABBA

Deux hommes sont morts après qu’un homme est tombé sept étages sur un autre homme lors d’un concert hommage à ABBA.

La salle de concert et de congrès d’Uppsala accueillait le concert hommage à ABBA. Environ 1 000 personnes se sont réunies pour entendre des reprises de chansons de Björn Ulvaeus et Benny Andersson. La police locale confirme avoir reçu un appel au sujet de quelqu’un « étant tombé ou ayant sauté » de l’intérieur de la salle de concert.

La salle de concert a un espace ouvert dans le foyer et la personne qui est tombée a heurté un autre homme en descendant. L’homme qui est tombé avait 80 ans et l’homme qui a été touché avait la soixantaine – les deux hommes sont morts. La police a d’abord signalé qu’une troisième personne avait été blessée, mais s’est rétractée tôt mercredi matin.

Après l’incident, la police a fermé la salle de concert pour interroger des témoins. L’incident s’est produit avant 19h00 alors que les gens arrivaient pour le concert qui devait commencer à 19h30 heure locale. Le concert hommage à ABBA a été annulé après les décès.

« L’image qui se dégage est que c’est un accident qui a fait tomber l’homme. Rien n’indique qu’il voulait blesser d’autres personnes », a déclaré le porte-parole de la police, Johan Thalberg, à la presse suédoise locale. MTLive, la société qui a organisé le spectacle, a présenté ses excuses pour l’annulation de l’événement sur sa page Facebook.

« Malheureusement, nous devons annoncer qu’un événement terrible s’est produit. Ce que nous savons, c’est que quelqu’un a sauté ou est tombé haut dans l’arène et a frappé d’autres personnes », lit-on dans le message de MTLive. « Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus, tout le monde est sous le choc. »

L’incident s’est produit quelques jours seulement avant qu’ABBA ne sorte son premier nouvel album en 40 ans.

Le quatuor suédois a vendu plus de 380 millions d’albums et autant d’années. C’est une manière malheureuse de lancer une nouvelle manche d’Abbamania pour le pays d’origine du groupe.