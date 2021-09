Deux hymnes nationaux “malsains” pour l’unification de l’Amérique : Jason Whitlock

in

Le membre du Temple de la renommée de la NBA, Isiah Thomas, a critiqué la décision de la NFL de jouer l’hymne national noir avant l’ouverture de la saison 2021 et l’animateur radio Jason Whitlock a déclaré à “Fox & Friends Weekend” qu’il convenait qu’il y avait une conversation à avoir.

Whitlock s’est entretenu avec Thomas dans une interview jeudi, dans le cadre du podcast “Fearless with Jason Whitlock”, où l’ancienne star du basket-ball a suggéré que jouer les deux hymnes nationaux ne fait que diviser le pays au lieu de l’unifier.

“Il soulignait l’évidence sur laquelle je pense que nous sommes tous d’accord”, a déclaré Whitlock. “Vous ne pouvez pas avoir deux hymnes nationaux si vous voulez être un seul pays.”

LA SAISON NFL 2021 COMPRENDRA À NOUVEAU L’HYMNE NATIONAL NOIR, LES MESSAGES DE JUSTICE SOCIALE: RAPPORT

L’animateur de radio a déclaré que sa conversation de deux heures avec Thomas était principalement axée sur la division raciale aux États-Unis et sur le fait que “la race est une fausse construction” à devancer.

“Quiconque est une personne rationnelle se rend compte que deux hymnes nationaux sont malsains”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas fédérateur.”

“La NFL s’est pliée en quatre pour Black Lives Matter et l’agenda marxiste et a adopté des pratiques qui contredisent totalement tout ce qu’on vous enseigne dans les sports d’équipe et tout ce qu’était la NFL.”

Whitlock a fait valoir que les dimanches du football en Amérique étaient un jour d’unité inconditionnelle jusqu’à ce que la ligue s’implique dans la politique en “embrassant le ring” du mouvement BLM.

Thomas a également parlé à Whitlock des intentions des pères fondateurs de l’Amérique, qui n’étaient pas d’enfermer les gens par couleur de peau, mais de rassembler toute une population “sous un même parapluie”.

Whitlock a décrit l’entretien avec Thomas comme un “voyage” puisque l’ancien joueur de la NBA était prêt à remettre en question ses antécédents de “pensée d’extrême gauche” en tant que diplômé de Cal-Berkeley.

“Donc, une partie de ce que vous entendrez sera comme:” Wow! Je comprends tout à fait. Je suis d’accord “”, a-t-il déclaré. “Et puis vous entendrez comme, ‘Eh bien, c’est un homme en désaccord avec lui-même.'”