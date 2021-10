Deux idées différentes du réseau Lightning

Visitez l’article original*

Le Lightning Network fonctionne sur des chaînes qui nécessitent un financement et des frais, mais tout le monde participe-t-il pour la même raison ?

Lightning a connu une croissance explosive ces derniers temps en termes de plus de liquidités arrivant sur le réseau. Depuis début 2021, le réseau est passé de 33 000 chaînes environ à plus de 65 000. La quantité de bitcoins dans ces canaux est passée d’environ 1 000 BTC à près de 2 500. Ceci est largement considéré comme un énorme indicateur de succès, et c’est le cas, mais cela commence à mettre en lumière un fossé croissant dans les attitudes quant à ce qui dominera réellement les incitations des opérateurs de nœuds individuels à l’avenir. Cette croissance rapide a entraîné une baisse du rendement des frais de routage pour les opérateurs de nœuds, et certains d’entre eux s’en moquent.

Depuis le lancement de PLEBNET (pour ne pas dire que cela a un lien de causalité, juste au moment où cela a commencé à attirer mon attention), j’ai vu de plus en plus d’opérateurs de nœuds Lightning adopter l’attitude qu’ils ne se soucient pas de gagner des frais de routage pour faire fonctionner leur nœud . Cela contraste complètement avec toute ma réflexion à long terme sur l’évolution financière du Lightning Network. Et je ne veux pas dire « je ne veux pas faire de profit » dans le routage, je veux dire littéralement ne pas facturer de frais de routage. Cela semble complètement irrationnel en termes d’incitations économiques, et pour toute fausse représentation des raisons pour lesquelles les gens veulent exécuter un nœud comme celui-ci, je m’excuse. Pour moi, il semble que les gens veuillent adopter ce comportement par altruisme et maintenir Lightning comme une infrastructure financière «appartenant à la plèbe». Je ne vois pas cela comme économiquement viable.

Pensée conventionnelle des incitations au profit

Avant d’entrer dans la dynamique du profit, considérons simplement le côté coût des choses. Afin de fermer et d’ouvrir un canal Lightning, vous devez effectuer une transaction en chaîne, ce qui entraîne des frais de mineur. C’est totalement incontournable et c’est le coût de base pour entrer ou sortir du Lightning Network. Considérez maintenant les frais de routage perçus par rapport à ces frais en chaîne, si les frais de routage dépassent les frais en chaîne, vous empochez un profit et s’ils sont inférieurs, vous encourez une perte. Il est donc évident que l’objectif d’un opérateur de nœud économiquement rationnel devrait être de maximiser les frais de routage qu’il perçoit sur un marché concurrentiel de sorte qu’avant la fin de la durée de vie d’un canal, il ait gagné plus en frais de routage qu’il n’en a payé pour ouvrir le canal et paiera pour fermer le canal.

Au fur et à mesure que plus de liquidités entrent dans le Lightning Network en moyenne, le montant des frais de routage que les nœuds collecteront diminuera, comme nous l’avons vu pour de nombreux opérateurs de nœuds au cours de la croissance massive des canaux et de la liquidité de cette année. Maintenant, c’est un peu plus nuancé que simplement « plus d’argent = tout le monde gagne moins d’argent », comme beaucoup de gens le soulignent, les canaux et leur liquidité ne sont pas tout à fait fongibles. Un canal ouvert à un grand marchand que tout le monde fréquente sera en mesure de percevoir des frais plus élevés qu’un canal ouvert à un type aléatoire nommé Bob auquel certaines personnes envoient parfois de petits paiements. Mais au fur et à mesure que de plus en plus de canaux sont ouverts à ce grand marchand, les frais de ces canaux tendront à baisser, car les gens essaieront de se concurrencer les uns les autres sur les prix. C’est juste de l’économie de base.

La façon dont j’ai toujours vu le Lightning Network évoluer à long terme est une concurrence économique pour placer des canaux entre des nœuds ou des entités qui ont une forte demande transactionnelle. Ceux qui peuvent le faire de manière rentable gagneront un bon profit, et ceux qui ne le peuvent pas seront, pour ainsi dire, « mis à la faillite ». Aussi une dernière mention avant de continuer, évidemment, dans ce mode de pensée, car les frais de chaîne augmentent avec le temps, par nécessité, les frais de routage augmenteront également.

Pensée à but non lucratif

Considérons maintenant un opérateur de nœud de routage qui n’est pas concerné par les profits. Je vais considérer ici deux sous-catégories, celles qui récupéreront au moins leurs coûts et celles qui ne s’en soucieront même pas.

Les opérateurs qui visent toujours à recouvrer leurs coûts devront toujours facturer des frais de routage, mais, faute de se soucier de générer des bénéfices en plus de cela, ils pourront réduire les coûts des nœuds de routage à but lucratif. Cela conduira inévitablement à ce que ces nœuds attirent plus de volume que ceux qui facturent des frais plus élevés à la recherche de profit et grugent les revenus des nœuds à la recherche de profit. Maintenant, compte tenu de la dynamique de plus de liquidité entraînant une baisse des revenus, cela pourrait, potentiellement, si un nombre suffisamment grand de nœuds fonctionnent sous un tel modèle, rendre beaucoup plus difficile (ou à l’extrême, potentiellement impossible) de gagner un routage de profit. transactions sur Lightning.

Dans le cas des opérateurs de nœuds qui ne se soucient même pas de récupérer leurs coûts, le même type de dynamique avec des nœuds à but lucratif existe mais avec deux différences majeures : va subir une perte et les nœuds à la recherche de bénéfices à cause de cela pourraient en fait eux-mêmes être poussés à subir des pertes pour rester compétitifs au lieu de simplement manquer des bénéfices. De toute évidence, cela devient un jeu de poulet à l’extrême, et finalement quelqu’un doit cligner des yeux. Je ne crois pas une seconde, surtout à mesure que les frais augmentent, que quelqu’un continuera, à perpétuité, à perdre de l’argent pour subventionner les transactions de couche 2 d’autres personnes.

Arrondir

Il y a quelques nuances plus profondes que j’ai laissées de côté ci-dessus juste pour garder les modèles mentaux que je décris simples, comme les heuristiques de recherche d’itinéraire qui pourraient intentionnellement rechercher des itinéraires qui facturent des frais plus élevés en signe de fiabilité plus élevée, le rééquilibrage des canaux pour retarder toucher la blockchain plus longtemps, et ainsi de suite, mais je pense que, même en tenant compte de toutes ces choses, une dynamique majeure demeure : ce sont deux écoles de pensée économiques entièrement différentes en termes de motivations et d’incitations à exploiter des nœuds de routage sur le réseau Lightning. Ils n’existeront pas dans le vide, ils interagiront les uns avec les autres sur le même marché au fur et à mesure que le réseau continuera de croître. Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera.

