Deux influenceurs des médias sociaux enjoints des ventes d’Amazon dans le règlement sur les produits de contrefaçon

Deux personnes poursuivies par Amazon l’année dernière pour avoir fait la promotion de produits de mode de luxe contrefaits sur Instagram, Facebook et TikTok ont ​​conclu un accord avec l’entreprise, acceptant de payer une somme non divulguée qu’Amazon dit qu’elle fera don à des organisations caritatives promouvant les droits de propriété intellectuelle.

Le règlement interdit à Kelly Fitzpatrick d’Islip Terrace, NY, et Sabrina Kelly-Krejci de Beloit, Wisconsin, de vendre, commercialiser, promouvoir ou créer des liens vers des produits de toute nature sur Amazon à l’avenir, sans l’autorisation de l’entreprise, selon un projet de décret de consentement déposé jeudi devant un tribunal fédéral de Seattle.

Fitzpatrick et Kelly-Krejci « ont également accepté de coopérer pleinement et inconditionnellement à l’enquête d’Amazon et à l’action en justice contre les accusés restants, ainsi que les fournisseurs et autres acteurs malveillants impliqués dans la promotion et la vente de produits contrefaits », Amazon a déclaré dans un communiqué de presse sur le règlement.

Le communiqué de presse comprenait des excuses de la part des deux, Fitzpatrick mettant en garde les autres qui font la promotion des contrefaçons sur les réseaux sociaux des « conséquences graves » de leurs actions.

Cela fait partie d’un effort plus large d’Amazon pour montrer qu’il s’attaque aux produits contrefaits. La prévalence des contrefaçons sur Amazon fait l’objet d’un examen continu de la part des groupes de surveillance des consommateurs.