Deux injections de vaccin suffisent-elles pour protéger contre le Covid-19 ? Voici ce qu’un sondage a révélé

Deux doses de vaccin COVID offrent une meilleure protection que la dose unique (File Photo: .)

Vaccins contre le covid19: La dernière enquête réalisée par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) montre que deux doses de vaccin COVID offrent une meilleure protection que la dose unique. Le BMC a interrogé plus de 2,9 lakh patients covid à Mumbai du 1er janvier au 17 juin. Sur ce nombre, seulement 26 ont signalé COVID positif après avoir reçu le deuxième jab tandis que 10 500 ont contracté l’infection après la première dose. Les données compilées par les salles de guerre du BMC montrent que Mumbai a enregistré quelque 3,95 cas de COVID lakh (y compris les cas de la deuxième vague) au cours de cette période. De cela, les salles de guerre ont réussi à contacter 2,9 patients lakh qui recevaient des soins sous isolement à domicile.

Selon le Dr Mangala Gomare, responsable de la santé de BMC, les entrées pour environ 1 lakh de patients, ceux qui ont été hospitalisés, doivent encore être remplies. Cependant, la tendance devrait rester plus ou moins la même. Les données collectées par BMC ont été effectuées de deux manières. Premièrement, il a demandé à tous les hôpitaux de suivre les patients positifs au COVID qui ont été admis à l’hôpital. Pendant ce temps, il a également demandé à ses salles de guerre de contacter les patients qui étaient alors en isolement à domicile pour recueillir des informations.

Les données indiquent que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les infections graves chez la majorité des gens. Les chiffres pourraient être différents pour les patients hospitalisés. Les données pour la même chose sont en cours de compilation, a déclaré un responsable lié à l’enquête.

À Mumbai, 53,83 lakh de personnes ont été vaccinées jusqu’à présent, dont 10 lakh qui ont reçu les deux doses pour le coronavirus. Le Dr Hemant Deshmukh, doyen de l’hôpital KEM, a déclaré que les vaccins offrent une protection à une grande partie de la population. Le nombre de cas a été considérablement réduit pour ceux qui sont complètement immunisés.

Selon les données de dimanche fournies par le ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a signalé 46 148 nouveaux cas de Covid-19 avec 979 décès. Le nombre quotidien de morts dimanche est passé en dessous de 1 000 pour la première fois depuis le 12 avril.

La ville de Mumbai a signalé 746 nouveaux cas de COVID-19 et 13 nouveaux décès comme dimanche. Les restrictions de niveau 3 sont également dues à l’émergence de la variante Delta plus de COVID-19. Tous les magasins essentiels peuvent rester ouverts jusqu’à 16h00 tous les jours tandis que les non essentiels peuvent être ouverts jusqu’à 16h00 en semaine.

