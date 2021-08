Deux joueurs de Premier League sur cinq ont été victimes d’abus sur Twitter la saison dernière

Deux joueurs de Premier League sur cinq ont reçu des messages abusifs sur la plate-forme de médias sociaux Twitter la saison dernière, a-t-on révélé.

De nouvelles données de l’Association des footballeurs professionnels ont révélé que sur 400 joueurs de Premier League qui possédaient un compte Twitter, 176 d’entre eux – 44% – ont reçu du contenu abusif et haineux.

.

Le football anglais a pris position en entreprenant un boycott des réseaux sociaux de trois jours en avril

Vingt pour cent des abus visaient seulement quatre joueurs, que la PFA a choisi de ne pas nommer afin d’éviter de déclencher d’autres abus.

Le syndicat des joueurs a travaillé en association avec la société de détection Signify pour surveiller les niveaux d’abus sur la plate-forme lors de la campagne 2020-21, tout en examinant comment Twitter a lui-même traité les abus.

L’étude a analysé plus de six millions de messages et effectué une analyse plus approfondie de 20 000 messages, et a révélé que 1 781 messages explicitement abusifs avaient été envoyés à partir de 1 674 comptes. Les tweets ont été signalés à Twitter pour suppression et les comptes signalés à Twitter pour sanction.

Un peu plus de 50 % des messages abusifs remontaient à des comptes basés au Royaume-Uni, selon le rapport, et le problème s’est aggravé au fur et à mesure que la saison avançait – les abus racistes ayant augmenté de 48 % dans la seconde moitié de la campagne par rapport au première.

.

Twitter reconnaît qu’il reste encore beaucoup de travail à faire

Un tiers des comptes abusifs vérifiés se sont avérés être affiliés à un club britannique, que ce soit en tant que fan, membre ou détenteur d’un abonnement. Les clubs concernés ont été contactés directement par la PFA.

Les abus racistes ont culminé en mai, selon le rapport, après avoir initialement chuté à la suite du boycott des médias sociaux au début du mois. Le rapport a attribué le pic de mai à un incident lors de la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester, aggravé par la rencontre des deux équipes en Premier League trois jours plus tard.

Le rapport a également souligné un manque apparent d’action pour supprimer les messages ou tenir ceux qui ont publié les messages pour responsables.

Signify a découvert que plus des trois quarts des 359 comptes qui envoyaient des abus explicitement racistes aux joueurs au cours de la saison étaient toujours sur la plate-forme le mois dernier.

Seuls 56% des messages racistes identifiés tout au long de la campagne ont été supprimés, certains étant restés en ligne pendant des mois et même pendant toute la durée de la saison. Sur ces 56 pour cent, le rapport a déterminé que 19 pour cent avaient été supprimés par le titulaire du compte plutôt que par Twitter.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, s’est retiré de tous les médias sociaux en mars à cause du racisme et de l’intimidation sur toutes les plateformes

Plus de quatre messages homophobes ciblés sur cinq identifiés au cours de la saison étaient encore visibles sur Twitter.

La PFA a présenté ses conclusions à la plateforme de médias sociaux, et son nouveau directeur général Maheta Molango a déclaré : « Le moment est venu de passer de l’analyse à l’action. Le travail de la PFA avec Signify montre clairement que la technologie existe pour identifier les abus à grande échelle et les personnes derrière les comptes offensants.

« Avoir accès à ces données signifie que les conséquences réelles peuvent être poursuivies pour les abus en ligne. Si le syndicat des joueurs peut le faire, les géants de la technologie le peuvent aussi. »

Le rapport a également examiné un échantillon de comptes détenus par des joueurs de l’EFL et de la Super League féminine (WSL), et il a déclaré que Twitter semblait appliquer une approche hiérarchique à sa modération.

Vingt-sept pour cent des messages abusifs destinés aux joueurs de Premier League ne sont plus visibles, tombant à 17% pour les abus ciblant les joueurs de l’EFL et 12% pour les joueurs de la WSL.

./Instagram

Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été victimes d’abus ignobles en ligne après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020

Twitter ne pense pas que le rapport reflète pleinement ou équitablement les mesures qu’il a prises pour faire appliquer ses règles de manière proactive.

Un porte-parole de la plateforme a déclaré : « C’est notre priorité absolue de garder tous ceux qui utilisent Twitter en sécurité et à l’abri des abus. Bien que nous ayons récemment fait des progrès pour donner aux gens un plus grand contrôle sur la gestion de leur sécurité, nous savons qu’il reste encore du travail à faire.

« Nous continuons à prendre des mesures lorsque nous identifions des tweets ou des comptes qui enfreignent les règles de Twitter. Nous invitons les gens à s’exprimer librement sur notre service, cependant, nous avons mis en place des règles claires pour faire face aux menaces de violence, d’abus et de harcèlement et de conduite haineuse.

“Par exemple, dans les heures qui ont suivi la finale de l’Euro 2020, en utilisant une combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain, nous avons rapidement supprimé plus de 1 000 tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes pour violation de nos règles – dont la grande majorité nous avons détecté nous-mêmes en utilisant la technologie de manière proactive.

Twitter souligne qu’il a lancé la possibilité de masquer les réponses en novembre 2019 et a récemment ajouté de nouveaux paramètres de conversation qui permettent aux personnes sur la plate-forme, en particulier à celles qui ont subi des abus, de choisir qui peut répondre aux conversations qu’elles démarrent.

Cependant, Molango pense qu’il incombe trop aux joueurs d’appliquer des filtres pour bloquer les abus.

« Ce n’est pas à la victime d’appuyer sur un bouton. Nous avons clairement indiqué que ce n’était pas assez bon », a déclaré Molango.