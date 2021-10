Deux joueurs du PAOK Thessalonique testés positifs au Covid-19

14/10/2021 à 19:53 CEST

Le leader de la Ligue grecque, le PAOK de Thessalonique, commence à repérer les problèmes. Après des débuts prometteurs dans la compétition nationale avec quatre victoires et une seule défaite en match d’ouverture, les Grecs commencent à remplir l’infirmerie. Deux joueurs, le milieu de terrain Theocharis Tsingaras et le défenseur Marios Tsaousis ont été testés positifs pour Covid-19.

Les pertes des deux joueurs, encore inédites en Super League et en Conference League, s’ajoutent à celle du défenseur brésilien Sidcley en raison d’une blessure. Ce dernier a disputé tous les matchs joués jusqu’à présent, cinq en championnat et deux en compétition européenne. Heureusement, le reste de l’équipe et l’équipe d’entraîneurs de l’équipe où ils jouent illustrent en tant que Vieirinha -ex de Wolfsburg- et Kagawa a été testé négatif dans les tests effectués.

Dans tous les cas, les absences ne modifieront pas le schéma de Razvan Lucescu, technicien de l’entité de Grèce. Aucun des footballeurs touchés par le Coronavirus n’est entré en jeu dans les matchs joués précédemment.

Le PAOK affrontera le duel de championnat contre Volos, et le prochain match de Conference League jeudi contre Copenhague, avec le absence de trois pièces, deux pour cause de maladie et une pour blessure. L’équipe grecque occupe la deuxième position du groupe F du championnat d’Europe, avec 4 points et juste derrière l’équipe danoise, leader avec 6 unités