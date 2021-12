Deux jours avant Noël, Bitcoin coûte environ 49 000 $

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La question est, combien pensez-vous que Bitcoin échangera pour ce Noël ?

À seulement deux jours de l’arrivée de Noël, nous ouvrons à nouveau notre rapport de prix habituel examinant le cas vu avec Bitcoin (BTC), puisque la principale monnaie numérique est d’environ 49 000 $ US dans la matinée de ce 22 octobre, enregistrant une forte volatilité tout au long toute cette journée.

Selon les données publiées dans notre section CryptoMarkets, à l’heure actuelle, la principale devise numérique se négocie à environ 48 696 USD par unité, présentant une légère baisse de 0,6% au cours des dernières 24 heures avec la présence d’une certaine volatilité, il n’y a donc pas de l’idée qu’il existe certains cycles baissiers et haussiers tout au long de la journée est écartée tant que les mêmes conditions sont maintenues.

Evolution du prix du Bitcoin ce 22 décembre

Laissant de côté les prédictions et les estimations qui placent le Bitcoin à plus de 100 000 $ d’ici la fin de cette année, la question que beaucoup se posent est peut-être à quel prix la crypto-monnaie arrivera-t-elle le 24 décembre ?

Bien qu’il s’agisse d’une question qui n’a pour l’instant pas de réponse, il convient de noter que le 24 décembre 2020, Bitcoin se négociait ce jour-là à une moyenne de 24 670 USD par unité, capitalisant sur des gains importants pour ce qui a été vu au cours de ce mois en au milieu d’une course de taureaux. La simple comparaison nous montre une augmentation estimée de 100% par rapport à ces dates, donc pour ceux qui ont investi à ce moment-là, il y aura sans aucun doute de très bons résultats ce Noël.

Si nous allons un peu plus loin, la monnaie numérique a clôturé 2020 à 29 300 USD par unité, augmentant de près de 25 % par rapport au 24 décembre de la même année. Nous verrons quels résultats apportent ces dates pour Bitcoin et ses principaux investisseurs.

Enfin, ci-dessous nous passons en revue quelles étaient les monnaies numériques avec les fluctuations les plus prononcées pour ce 22 décembre :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ RNDR Render Token 33,34% (6,12 $ USD) $ NEAR NEAR Protocol 18,95 % (10,53 $ US) $ MIOTA IOTA 15,52% (1,29 $ US) $ HNT Helium 13,71 % (40,83 $ US) $ LUNA Terra 11,7% (94,35 $ US)

