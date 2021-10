Deux jours plus tard, le MMO d’Amazon me rend obsédé par la collecte de nourriture

Juste moi, mes cheveux violets et des légumes à perte de vue. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

L’une des meilleures choses à propos des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs est que chacun peut jouer à sa manière, en utilisant son expérience personnelle pour créer une histoire qui lui est propre. À l’heure actuelle, dans Amazon’s New World, l’histoire de mon personnage consiste à trouver une source constante de sel afin que je puisse préparer de délicieuses saucisses avec du maïs à la crème.

C’est mon personnage dans toute sa splendeur sexy aux yeux de khôl, un produit du système de création de personnage relativement basique de New World. Il existe deux types de corps, masculin et féminin, chacun avec une vingtaine de visages pré-créés parmi lesquels choisir. Il n’y a pas de peaufinage des traits du visage, ni de curseurs pour manipuler le poids ou la taille. La principale source (crinière ?) de variété dans la création de personnages réside dans les 40 coiffures différentes et les 30 variétés de poils du visage, toutes partagées entre les deux types de corps. J’ai choisi des mèches violettes ondulées, une longue barbe grise et le visage le plus ancien disponible. Je l’ai nommé Michael Fahey, parce que Jeff Bezos n’était pas disponible.

Rencontrez le nouveau Michael Fahey, le même que l’ancien Michael Fahey, à l’exception des cheveux. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

New World se déroule sur Aeternum, une île mystérieuse où les règles de vie et de mort ne s’appliquent pas. Des histoires et des rumeurs sur l’île éternelle ont circulé pendant des siècles, et au début du jeu, vous vous retrouvez naufragé dans cette terre légendaire. Comme le décrit le site Web du Nouveau Monde, “Naufragé, sans ravitaillement ni allié, vous devrez vous frayer un chemin dans un monde dangereux.”

“Pas de ravitaillement ni d’alliés” est un peu exagéré. D’une part, il est difficile de vendre l’idée d’être seul dans un nouveau pays étrange quand il y a des milliers de joueurs qui courent bon gré mal gré, créant des files d’attente de connexion aux heures de grande écoute à quatre chiffres. Peut-être que cela changera une fois que la foule de la semaine de lancement se sera calmée, mais je ne suis pas allé une minute sur l’île d’Aeternum sans qu’un autre joueur ne passe.

Quant à “pas de fournitures”, c’est des conneries. Il y a du ravitaillement partout. Presque tous les arbres et buissons peuvent être récoltés pour le bois. La pierre est abondante. Chaque cours d’eau regorge de poissons. Tous les deux cents mètres, il y a une colonie ennemie remplie de cultures comme le maïs, les fraises, les carottes et les courges. Et bien que ces colonies soient principalement peuplées de créatures sauvages à l’apparence de morts-vivants qui vous attaquent à vue, elles ont également des animaux domestiqués comme des vaches et des cochons, prêts pour l’abattage. L’île d’Aeternum est comme 75 % de « fournitures ».

Fournitures trouvées, quelle est la suite ?Capture d’écran : Amazon Games / Kotaku

C’est l’une des raisons pour lesquelles mon objectif principal dans le Nouveau Monde ces derniers jours a été la récolte et l’artisanat. Chaque recoin de ce monde est rempli de trucs à extraire, à couper du bois, à récolter ou tout simplement à arracher du sol. Alors que je cours à travers les magnifiques forêts et les champs luxuriants du jeu, je suis agressé par des invites pour tout rassembler, du chanvre aux peaux d’animaux. Les dindes et les lapins sont partout, mourant d’un seul coup de mon gantelet de glace magique ou du coup de mon épée. Dépecer leurs cadavres donne de la viande et du cuir.

Chaque plan d’eau que je rencontre m’incite à pêcher, et je ne peux presque pas m’empêcher d’obliger cette invite. Quelle que soit la quête urgente que je puisse parcourir à travers le pays, rien ne peut être mis de côté pour attraper une truite, un saumon ou un coffre au trésor au hasard avec ma canne à pêche.

C’est bien de manger du poisson car ils n’ont aucun sentiment. Capture d’écran : Amazon Games / Kotaku

Du point de vue de la survie, l’île d’Aeternum est le meilleur endroit où l’on puisse espérer faire naufrage. Il y a tellement de choses à rassembler et à créer en utilisant le vaste système d’artisanat de New World. Le seul problème pour moi est que, comme pour de nombreux MMO à fort contenu artisanal, plus la recette est complexe, plus il est difficile de trouver les bons ingrédients.

Prenez la cuisine, mon obsession actuelle. Fabriquer des objets comme des rations de terrain de base, qui aident à soigner la santé et le mana de mon personnage pendant l’aventure, est simple. Tout ce qu’il faut, c’est de la viande chassée ou des légumes récoltés. Au fur et à mesure que mes compétences culinaires grandissent, les recettes commencent à nécessiter des articles plus exotiques. De nombreuses recettes avancées nécessitent du sel. Vous ne pouvez pas simplement acheter du sel auprès d’un vendeur ; vous devez sortir et le trouver. Dans mon cas particulier, j’ai fini par devoir Google “Comment obtenir du sel dans le Nouveau Monde”. Heureusement, j’ai trouvé un guide détaillant les quelques endroits où l’on pouvait trouver des aliments de base pour la préparation et la conservation des aliments.

J’ai crié « SEL ! dans la vraie vie, effrayer nos chats. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

Je n’ai jamais été aussi heureux de trouver du sel. Bien sûr, j’ai dû courir lentement dans la nature pendant 10 minutes pour le récupérer dans des boîtes de provisions aléatoires au fond d’un camp ennemi. Oui, il n’y avait qu’environ quatre pincées de sel par boîte. Et oui, j’ai failli être assassiné par une horde de morts-vivants flétris à cause de mon propre enthousiasme. Mais bon sang, j’ai finalement fait du saucisson avec de la crème de maïs.

On m’a dit que les fans de Twin Peaks feraient une amende pour cet hilarant. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

En plus de l’artisanat, j’ai également passé les deux derniers jours à me forger une réputation auprès de la faction que j’ai choisie. Chaque joueur de New World s’aligne sur l’un des trois : les Maraudeurs militaristes, le Covenant basé sur la foi et l’organisation de renseignement secrète connue sous le nom de The Syndicate. J’ai choisi The Syndicate parce que sa couleur est violette et j’ai un faible pour le violet.

La lutte entre ces trois factions est au cœur du système de combat joueur contre joueur de New World, dans lequel les joueurs orientés PvP se battent pour le contrôle des différentes régions de l’île d’Aeternum. L’organisation de faction (ou guilde) contrôlant une zone peut fixer les taux d’imposition et lancer des projets auxquels les joueurs peuvent donner des ressources afin de débloquer des avantages, comme des stations d’artisanat de niveau supérieur dans les colonies, etc.

Ils auraient dû devenir rouge, or et vert. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

Ma principale contribution à la domination du Syndicat sur la région Windsward de mon serveur est la contribution des objets que j’ai rassemblés à la cause. Je n’ai pas encore activé le PvP et je me suis précipité pour défendre le fort Windsward contre les attaques des Maraudeurs ou des Covenants, mais j’aime regarder l’évolution de la bataille à travers le chat en jeu. Les joueurs les plus compétitifs de ma faction semblent avoir du mal. Bien pour eux.

Bien que je ne combatte pas avec d’autres joueurs, je fais bon usage de mon épée, de mon bouclier et de mon gantelet de glace. Le combat de New World, bien que relativement basique, est assez agréable. Avec mon épée et mon bouclier, je bloque, pare et esquive les attaques des créatures mortes-vivantes et des animaux sauvages. Avec mon gantelet de glace, l’une des armes magiques du jeu, je tire de loin, provoquant des blizzards localisés et invoquant un vent glacial pour repousser mes ennemis.

J’ai abattu des centaines de ces choses au nom de légumes frais. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

Le combat est basé sur l’action, ce qui signifie qu’au lieu d’appuyer sur les touches de raccourci pendant que mon personnage fait face à l’ennemi, je dois activement bloquer, esquiver et frapper. Mon objectif doit être vrai. C’est un peu plus basé sur les compétences que la plupart des combats MMORPG, ce que j’apprécie. Plus j’ai de contrôle, plus je me sens comme un dur à cuire.

Mes deux derniers jours dans le jeu ont été principalement consacrés aux combats, à la recherche de nourriture, à la foresterie et à la dégustation de nourriture. Il y a aussi eu beaucoup de marche, car le jeu n’a pas de montures et un système de voyage rapide très limité. Vous pouvez dire que le jeu n’a pas de montures car dès que vous entrez dans une zone avec un chat général, une douzaine de personnes se plaignent de ne pas avoir de montures à un moment donné. En tant que personne qui a perdu la capacité de marcher dans la vraie vie, cela ne me dérange pas tellement de marcher dans la forêt, mais je peux voir comment une marche de 10 à 15 minutes vers un objectif de quête lointain pourrait frotter certaines personnes Fausse Route.

Je viens d’atteindre le niveau 21 et New World me dit que je dois terminer le premier donjon de raid du jeu, l’Excavation d’Amrine, afin de faire avancer l’histoire. Bien que je ne me trouve pas très investi dans l’intrigue, qui implique des failles en quelque sorte et un quelque chose ou un autre diabolique, j’ai hâte de voir comment le jeu en groupe fonctionne. Peut-être que mon aventurier aux cheveux violets trouvera des amis dans cet environnement hostile « sans fournitures ni alliés ». Peut-être qu’ils voudront des saucisses avec de la crème de maïs.