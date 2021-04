Deux jours plus tard, un feu de forêt brûle toujours dans les collines du sud du Mizoram; Se répandre dans les villes voisines

Cependant, la cause des incendies de forêt reste à déterminer. (Image: Twitter / Mizoram CM)

Feu de forêt de Mizoram: Les collines du sud du Mizoram sont témoins d’un incendie de forêt qui fait rage depuis plus de deux jours maintenant, et la menace s’est étendue à Lunglei et Lawngtlai, deux des districts voisins. Pour le moment, le personnel des forces de sécurité frontalières et Assam Rifles, ainsi que les pompiers du gouvernement de l’État et les volontaires de groupes locaux travaillent sur le terrain pour maîtriser le feu, selon un rapport publié par IE. De plus, à la demande du gouvernement de l’État, l’armée de l’air indienne a déployé dimanche soir deux hélicoptères Bambi Buckets équipés de deux hélicoptères Mi-17V5 pour aider davantage les opérations de lutte contre les incendies.

L’incendie aurait commencé dans les forêts près de la ville de Lunglei samedi tôt le matin et, le lendemain, il avait touché jusqu’à 10 conseils de village de la ville, ainsi que trois blocs de développement rural dans le district de Lawngtlai.

Le rapport cite le district de Lunglei, DC Kulothungan A, disant qu’une bonne partie de l’incendie avait été maîtrisée au départ, mais qu’il a éclaté à nouveau et fait rage en raison des vents violents et de la végétation sèche, ce qui a permis de le maîtriser à nouveau. devenant difficile. Dans certaines localités de la ville de Lunglei, les incendies avaient atteint certains bâtiments, mais ils ont été contenus et éteints avant que des biens ne soient gravement endommagés. Les zones résidentielles avaient été évacuées par l’administration lorsque l’incendie avait commencé à se propager à proximité des établissements humains et, jusqu’à présent, aucun dommage n’avait été signalé aux humains ou aux biens de la ville.

À Lawngtlai, cependant, 12 maisons ont été complètement détruites et deux ont été partiellement endommagées par l’incendie de Bungtlang Sud, et bien qu’aucun humain n’y ait perdu la vie, du bétail a péri. Des fonctionnaires et des fournitures de secours immédiats ont été déployés pour les villages par l’administration du district, selon le rapport.

L’ADC du district de Lawngtlai, Marilyn Rualzakhumthangi, a ajouté qu’il y avait encore des incendies plus petits qui brûlaient, et bien qu’ils ne soient pas considérés comme représentant un danger pour les humains pour le moment, cette possibilité ne peut être exclue.

Cependant, la cause des incendies de forêt reste à déterminer.

