Deux joyeux, un en colère et politique

L’un des plaisirs très coupables de couvrir la politique à ce stade de l’histoire américaine est la tâche d’examiner et de comparer des déclarations contrastées qui sont presque mandatées par chaque fonctionnaire public, le 4 juillet, Thanksgiving, la mort d’une personne éminente et, de bien sûr, aujourd’hui – Noël.

Le plaisir vient de recevoir des preuves des « problèmes » de Trump d’une manière qui humilierait toute personne consciente de soi et qui serait si évidente qu’il est agréable de se mettre côte à côte. De Fox News, nous avons les trois derniers messages (nous sommes certains que la famille Bush, étant assez religieuse, a également publié une déclaration spirituelle et charmante):

Commençons par le porte-drapeau : l’ex-président Barack Obama

« Joyeux Noël tout le monde! Cette année, j’ai reçu un peu d’aide pour répandre la joie des Fêtes de Sunny », a déclaré Obama. « Je vous souhaite à tous un temps des fêtes paisible et joyeux avec ceux que vous aimez. »

Bien sûr, le président et la Première Dame ont prononcé le salut de Noël par excellence et classique de la Maison Blanche. Pas original, mais parfait :

« De notre famille à la vôtre, joyeux Noël ! Que votre temps avec vos proches soit rempli de chaleur, de confort et de joie en cette période des Fêtes. »

Il n’y a évidemment rien d’excitant dans l’accueil des Bidens. C’est ce qu’on pourrait même appeler « cliché ». Et pourtant c’est aussi ce que l’on appellerait « présidentiel ». C’est un cliché parce que c’est ce que font les présidents. Il est parfait. Mais rien de plus.

Et maintenant, nous arrivons à Trump, c’est le gars qui a inventé l’expression « Joyeux Noël », vous vous en souviendrez. Bien sûr, il l’a fait parce que sa foi chrétienne profondément ancrée avait été offensée par des personnes laissant le nom de Jésus non déclaré dans leurs vœux de vacances. Donc, bien évidemment, Trump allait sauter sur l’occasion non seulement de dire « Joyeux Noël » mais aussi de rappeler aux gens que Jésus est la raison de la saison et que Jésus lui-même a dit qu’au-dessus de tout autre commandement, « aimez-vous les uns les autres ». » Sûrement, la sienne serait la plus longue et la plus éloquente…

« Joyeux Noël à tous. Nous rendrons l’Amérique encore plus grande !

Soupir. Le message de Noël une publicité politique. Mais, comme indiqué ci-dessus, c’est tellement évident et capture « l’essence » de Trump à un tel degré qu’il boucle la boucle à agréable.

