Deux lancers francs remportent les Suns et, au rebond, les Lakers

La Conférence occidentale est en feu. Les dix équipes sont déjà classées, oui, mais il faut voir dans quelles positions. C’est là que se déroule le combat, qui est devenu joli pour le dernier week-end de la saison régulière.. Ce qui a le plus alimenté le feu, c’est la rencontre entre Suns et Blazers. Les Lakers, l’équipe qui cherche à dépasser Terry Stotts au classement et à échapper au play-in redouté, en ont profité sans jouer.

Les Suns ont battu les Trail Blazers en 117-116. Il ne pouvait pas en être autrement. Par un. Et revenir en arrière dans les dernières secondes. Haute tension à la fin et deux lancers francs qui Devin Booker Il était en charge de mettre de la glace dans ses veines pour rattraper le score final.

Avec Dallas un cran au-dessus et avec deux matchs faciles pour terminer le play-in, ce sera entre les Blazers et les Lakers. Les Angelenos, avec un match de moins, sont également à une victoire de l’égalité et avec LeBron James de retour et Dennis Schröder actifs pour les aider à avoir les pélicans et les pacers devant. Les Oregoniens n’ont plus qu’un match à jouer et c’est contre les Nuggets, une équipe de haut niveau. Feu pur pour éviter un, deux ou une élimination sous forme de matchs supplémentaires.