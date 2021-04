Deux livres basés sur ‘1619 Project’ sortent en novembre ⋆ .

Deux livres basés sur le «Projet 1619», lauréat du prix Pulitzer, sortiront cet automne, avec la contribution de Quartier Jesmyn, Jason Reynolds, Ibram X. Kendi, et des dizaines d’autres auteurs et journalistes.

«Le projet 1619: une nouvelle histoire d’origine» étend la publication du New York Times Magazine de 2019 qui centre l’histoire du pays autour de l’esclavage et a conduit à un Pulitzer pour les commentaires du créateur du projet, Nikole Hannah-Jones. “Born On the Water” est un volume pour les jeunes, basé sur le devoir de l’arbre généalogique d’un élève, avec des mots de Hannah-Jones et Renee Watson et illustrations de Nikkolas Smith.

Les deux œuvres ont été annoncées mardi par Penguin Random House et sortiront le 16 novembre.

«Lorsque nous avons publié ‘The 1619 Project’ en 2019, aucun de nous n’aurait pu imaginer tout ce qu’il deviendrait», a déclaré Hannah-Jones dans un communiqué. «Les événements historiques qui se sont produits depuis dans notre pays n’ont fait qu’affirmer la thèse et la nécessité d’un projet qui se débat avec la façon dont l’esclavage, l’oppression et la lutte pour la libération des Noirs ont créé le pays dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Lire la suite: Hulu acquiert la série documentaire ‘1619 Project’ produite par Oprah

Cette combinaison de photos montre la pochette de «The 1619 Project: Born On the Water» basée sur le devoir d’un élève dans l’arbre généalogique, avec des mots de Hannah-Jones et Renee Watson et des illustrations de Nikkolas Smith, à gauche, et «The 1619 Project: A New Histoire d’origine ». (Kokila / One World via AP)

La publication du Times Magazine a été parmi les travaux de journalisme les plus lus et les plus débattus ces dernières années – avec beaucoup d’éloges comme une réévaluation nécessaire de l’histoire américaine, contestée par des chercheurs tels que Gordon Wood et James M. McPherson comme étant indûment sévère par endroits, et entièrement rejeté par le président de l’époque Donald Trump et d’autres conservateurs.

Avant de quitter ses fonctions, Trump a créé une «Commission 1776» qui a publié un rapport destiné à contrer le projet 1619 et à soutenir ce que Trump a appelé «l’éducation patriotique». L’American Historical Association a dénoncé le rapport de 1776 comme étant précipité, simpliste et parfois dépendant de «mensonges, inexactitudes, omissions et déclarations trompeuses».

Dans «Le projet 1619: une nouvelle histoire d’origine», Hannah-Jones développe son essai original, fournit une introduction qui répond aux critiques et comprend un nouvel essai appelant à «des solutions réparatrices à l’héritage de l’injustice que décrit le projet», selon à Penguin Random House.

Nikole Hannah-Jones, originaire de l’Iowa, qui a initié et dirigé la célèbre collection d’écrits du New York Times intitulée The 1619 Project, est photographiée lors de la cérémonie des Peabody Awards 2016 à New York. (Photo par Mike Coppola / . pour les Peabody Awards)

Lire la suite: Les législateurs de l’Iowa GOP font pression pour des réductions budgétaires pour les écoles qui enseignent le “ projet 1619 ”

Le livre, qui sera publié par l’empreinte One World de Penguin Random House, comprend également sept nouveaux essais d’historiens et des dizaines de nouveaux poèmes et œuvres de fiction. Outre Kendi, Reynolds et Ward, les auteurs incluent les auteurs de non-fiction Michelle Alexander, Bryan Stevenson et Matthew Desmond, les anciens poètes lauréats américains Tracy K. Smith, Rita Dove et Natasha Trethewey, et les romanciers Terry McMillan et Yaa Gyasi.

«Ensemble, les 18 essais du livre et les 36 œuvres créatives se réunissent pour montrer comment l’héritage de 1619 touche presque toutes les parties de la société américaine contemporaine, de la politique, la musique, l’alimentation, le trafic et la citoyenneté, au capitalisme, à la religion et à la citoyenneté. notre démocratie même », selon l’annonce de l’éditeur. «Cet héritage peut être vu dans la façon dont nous racontons des histoires, la façon dont nous enseignons à nos enfants, même la façon dont nous nous souvenons.»

L’empreinte de Penguin Random House Kokila publiera «Born On the Water», que Hannah-Jones appelle un regard lucide sur l’esclavage qui célèbre également la culture noire et montre qu’un «système inhumain ne pourrait jamais dépouiller l’humanité d’un peuple».

«C’est une histoire d’affirmation pour chaque enfant noir et une histoire d’Amérique qui parlera à chaque enfant, quelle que soit sa race», dit-elle.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager