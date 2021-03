Deux lots de points de pénalité augmentent les malheurs de Sebastian Vettel

Le début de vie troublé de Sebastian Vettel chez Aston Martin a continué à aller dans la mauvaise direction avec plus de malheurs dans le Grand Prix de Bahreïn.

L’ancien champion du monde à quatre reprises avait espéré que son passage à l’équipe basée à Silverstone après six ans chez Ferrari lui donnerait une nouvelle vie, mais il n’y a aucun signe de cela jusqu’à présent.

Des problèmes de tests de pré-saison ont laissé Vettel « à 100 tours », selon ses propres mots, du kilométrage dont il pensait avoir besoin dans sa nouvelle voiture, ainsi que l’Aston Martin ne paraissant pas particulièrement rapide, puis il a commencé l’ouverture de la saison. course juste au fond de la grille.

Après s’être qualifié 18e, l’Allemand a été rétrogradé en dernier lors d’une réunion avec les commissaires sportifs quatre heures et demie avant la course de dimanche car lors de sa dernière manche en Q1, il a été reconnu coupable de ne pas avoir suffisamment ralenti pour le double drapeau jaune agité.

Les choses ne se sont pas améliorées pendant la course. Seul le débutant en F1, Mick Schumacher, a terminé derrière Vettel de ceux qui couraient toujours à la fin après que le joueur de 33 ans ait été impliqué dans un incident avec Esteban Ocon au premier virage, se heurtant à l’arrière de l’Alpine et faisant tourner les deux – soutenant également dommages à l’aile avant de sa propre voiture.

Vettel a immédiatement blâmé Ocon sur la radio de l’équipe pour s’être déplacé hors ligne dans la zone de freinage, mais tout ce que le Français semblait faire était de prendre la ligne de course dans le coin – et les commissaires étaient d’accord en donnant au pilote Aston Martin une pénalité de 10 secondes. .

En tout, Vettel a récolté cinq points de pénalité en une journée – trois pour l’infraction au drapeau jaune en qualifications, qui accompagnait ce qui était officiellement une chute de cinq places sur la grille, et deux de plus pour la collision avec Ocon.

« De toute évidence, c’était une course délicate », a déclaré Vettel à Sky F1. «Nous avons réalisé un bon premier tour, puis avons décidé de faire quelque chose de stratégie, de faire un guichet unique. Je ne pense pas que cela ait payé au final, mais nous avons dû essayer.

À propos de l’incident d’Ocon, il a ajouté: «J’étais sûr qu’il me laissait de l’espace sur la gauche et j’essayais de réduire, mais il se déplaçait à gauche également. J’ai verrouillé les fronts et je n’ai pas pu éviter de le frapper devant, ce qui n’était pas génial pour nos deux courses.

