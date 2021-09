Deux MAGAts traîtres de Caroline du Nord arrêtés pour l’attaque du Capitole des États-Unis .

“Absolument pas, je suis sûre qu’il recommencerait”, a déclaré la femme.

Lundi, alors que des milliers de partisans du président Donald Trump se préparaient à se rendre à Washington, DC, pour protester contre la certification de l’élection du président élu Joe Biden, Thomas Gronek d’Asheville, 46 ans, était prêt.

Un ami de Gronek a publié des photos et une vidéo sur Facebook montrant le trajet de Gronek – un vieux bus scolaire peint à la bombe avec une palette de couleurs psychédélique, une iconographie Grateful Dead, des graffitis pro-Trump et des messages « Stop The Steal ».

Le lendemain. le bus a été arrêté par la police métropolitaine de DC dans le bloc 700 de Constitution Avenue, à quelques minutes du Capitole des États-Unis. La police a déclaré avoir trouvé des feux d’artifice, un pistolet, un fusil, un dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité et plus de 300 cartouches à bord. Gronek a été arrêté pour possession d’armes. Le conducteur du bus, Timothy Keller, 34 ans, d’Asheville, a été inculpé de “pas de permis” pour le bus, selon les rapports de police.

Fox46 de Charlotte a rapporté les identités d’autres Caroliniens du Nord arrêtés au Capitole ou à proximité hier, portant le total à neuf :

Jere Brower, 45 ans, pour violation du couvre-feu et entrée illégale. Earl Glosser, 40 ans, pour violation du couvre-feu et entrée illégale. Lance Grames, 42 ans pour violation du couvre-feu et entrée illégale. Tim Scarboro, 33 ans, pour violation du couvre-feu. James Smawley, 27 ans, pour violation du couvre-feu. Jay Thaxton, 46 ans, violation du couvre-feu. Michael Jones, 23 ans, pour violation du couvre-feu.

L’arrestation des deux hommes d’Asheville était l’un des nombreux drapeaux rouges évidents avant qu’une foule armée ne prenne violemment d’assaut le Capitole mercredi, affrontant la police et forçant leur chemin sur les étages de la Chambre et du Sénat, alors que les législateurs étaient évacués ou devaient s’abriter sur place jusqu’à l’ordre a été restauré. Une femme, qui tentait d’enfoncer une porte à l’intérieur du Capitole, a été abattue par les forces de l’ordre et trois autres personnes sont décédées dans des urgences médicales. Plus d’une douzaine de policiers ont été blessés; le FBI a trouvé et désarmé deux engins explosifs improvisés. La Garde nationale a dû être appelée pour aider à éliminer les émeutiers du Capitole et à rétablir l’ordre alors qu’un couvre-feu à l’échelle de la ville était en place à 18 heures.

Bien que les législateurs et les forces de l’ordre aient dénoncé l’émeute violente comme inimaginable, des groupes et des individus de droite avaient présenté ce genre de scénario pendant des mois dans des publications de plus en plus erratiques et violentes sur les réseaux sociaux.

Le 30 octobre, alors que Trump suggérait déjà que sa perte serait la preuve de facto d’une fraude électorale et d’un complot pour mettre fin à sa présidence, Gronek lui-même s’est adressé à Facebook pour publier une longue chape louant le président et dénonçant ses opposants et “le mauvais gouvernement”. ” Dans le post, Gronek a mis en garde contre une “prise de contrôle massive du pays” dans laquelle il craignait que la constitution ne soit modifiée et a suggéré que les personnes s’opposant à Trump et au lavage de cerveau du public américain pourraient en fait être des extraterrestres.

“Ils pensent que nous ne sommes pas assez intelligents pour voir la réalité de cette prise de contrôle massive tardive de notre pays”, a écrit Gronek. « ASSEZ EST BIEN ![sic]”

“Je ne resterai pas à regarder ces personnes ou ces extraterrestres ou quoi que ce soit d’autre qu’ils sont en train de manipuler et de faire croire que vous avez besoin d’eux pour reprendre le pouvoir”, a écrit Gronek.

Au moment où il est monté dans son bus pour DC cette semaine, les sentiments déroutants mais conflictuels de Gronek ne s’étaient pas atténués.

Dans la vidéo dans laquelle il a montré son bus, Gronek sourit et lève un poing sur lequel il semble porter un gantelet couvert de pointes acérées.

“J’ai ça pour antifa”, a-t-il déclaré, se vantant d’autres armes qu’il avait et fulminant contre “Asheville antifa”.

“J’aime mes armes”, a déclaré Gronek dans la vidéo en montrant un emblème de crâne apposé à l’avant du bus encadré par deux pistolets, non loin du message “l’amour est la réponse”.

Parler, un site de médias sociaux adopté par les conservateurs comme alternative à Twitter et à ses politiques contre les publications encourageant la violence ou diffusant des informations, a connu une vague de rhétorique similaire à l’approche du siège de la capitale.

Il y a une semaine, un utilisateur de Parler avec le pseudo « QanonLV » a posté « À tous les Patriotes descendant sur Washington DC le #jan6….come armé… ».

Le message a jusqu’à présent été voté par d’autres utilisateurs 870 fois et “répercuté” (la version de Parler d’un re-tweet) par 251 personnes.

Jeudi, à la suite de l’insurrection, le même utilisateur était l’un des nombreux affirmant à tort que des militants de gauche se faisant passer pour des pro-Trump avaient en fait incité les violences.

“Ils nous ont piégés”, a posté l’utilisateur.

Avec les législateurs républicains et les personnalités des médias eux-mêmes divisés sur la meilleure façon de réagir à la violence et sur qui blâmer, les médias sociaux de droite semblent également s’être divisés en factions.

Un grand nombre de publications de Parler mercredi et jeudi ont immédiatement commencé à blâmer les manifestants de gauche, les « antifa » et même la police de DC Metro pour la violence. Un certain nombre d’entre eux étaient centrés sur des mèmes Internet qui prétendent identifier des émeutiers spécifiques photographiés au Capitole comme des militants de gauche. Ces mèmes identifient à tort un certain nombre de personnes sur les photographies, comme cela a été largement rapporté.

Même des personnalités de droite comme Gavin McInnes, fondateur des Proud Boys, se sont tournées vers Parler pour discréditer ces postes. McInnes a souligné que certains des émeutiers les plus en vue identifiables par des photographies, comme un homme torse nu en costume de faux Norseman que les gens ont appelé « Horns », sont des partisans de Trump et des théoriciens du complot Q-Anon bien connus sur Internet.

McInnes a suggéré, sans preuves, qu’une petite partie de la foule était peut-être des militants de gauche et peut même avoir déclenché l’émeute, mais a déclaré que le reste s’était volontiers joint à lui.

D’autres utilisateurs de Parler, tels que l’éminent avocat de droite Lin Wood, ont suggéré que toute l’émeute faisait partie d’un coup d’État organisé dont le vice-président Mike Pence était un chef de file.

Wood, qui a été suspendu de Twitter, a ensuite suggéré que le vice-président soit mis à mort par un peloton d’exécution.

Le sentiment n’était pas rare sur Parler, où un utilisateur utilisant #NorthCarolina a exprimé sa colère non pas contre les émeutiers mais contre les républicains qu’il pense avoir été insuffisamment loyaux envers Trump et ses théories de fraude électorale non étayées au lendemain du siège violent.

Alors que diverses théories du complot prenaient racine jeudi, d’éminents démocrates et républicains ont suggéré que la violence de la foule – et comment elle a été autorisée à submerger la police et à chasser les législateurs du sol – doit faire l’objet d’une enquête approfondie

Bob Orr, un éminent républicain qui a été juge à la Cour suprême de Caroline du Nord et candidat au poste de gouverneur, a déclaré à Policy Watch que c’était la première étape. Le prochain, a-t-il dit, est la poursuite rapide.

“Je pense qu’il doit y avoir une enquête pénale indépendante bipartite sur ce qui s’est passé, comment cela s’est passé et qui était derrière tout cela”, a déclaré Orr. “Et ensuite, faites confiance aux procureurs américains et aux forces de poursuite dans ce pays pour savoir s’ils constatent des violations de la loi – qu’il s’agisse d’une loi sur la sédition ou, ou, ou quoi que ce soit, vous savez, de porter des armes sans permis, d’avoir d’autres types d’instruments dangereux qui ne sont pas autorisés à ce que ces personnes soient poursuivies avec toute la rigueur de la loi et les personnes qui en étaient les instigatrices.

“Je pense qu’il y avait certainement plus que les gens qui sont allés au Capitole”, a déclaré Orr. “Vous savez qu’il y avait des gens derrière cela et, le pays doit découvrir, vous savez, qui était derrière cela.”

Le journaliste Yanqi Xu de NC Policy Watch Courts & Law a contribué à cette histoire.

Voici ce que True People Finder a sur Gronek

Thomas Alexander Gronek 46 ans (mars 1974)

(831) 623-9433 – Téléphone fixe

Adresses mail

heathergronek@yahoo.com

cronek420@hotmail.com

cronek@hotmail.com

Noms associés

Thomas Alexandre Gronek, Thomas Cronek, Thomas Groneck, Thomas Stapleton

Parents possibles

Heather N Gronek, Josephine A Gronek, Terrance Ray Gronek, Barbara C Gronek, John Dennis Gronek Sr, Clint E Stapleton, James E Stapleton, Ruby L Stapleton, Vicki L Stapleton, Allison Marie Stapleton, Allison M Stapleton, Henry Stapleton, Ruby Lee Stapleton