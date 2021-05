Deux matchs clés pour l’issue de la Liga

07/05/2021 à 18:05 CEST

Alberto Teruel

La Ligue est en feu. À quatre jours de la fin du championnat national, quatre équipes arrivent avec des options pour se battre pour le championnat: le Barça, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Séville. Le destin, toujours capricieux, a décrété que les quatre candidats s’affrontent en duels directs lors de la 35e journée.

L’Atlético est la seule équipe qui dépend d’elle-même pour remporter le titre de champion, donc ça commence comme un favori. Cependant, ce qui se passe tout au long de cette journée déterminera inévitablement l’avenir du championnat.

Barça-Atlético, assaut contre le leadership

L’Atlético de Madrid apparaît à la 35e journée en tant que leader de la Liga avec deux points d’avance sur le Barça et Madrid et six sur Séville. Pour conserver cet avantage, ils doivent être victorieux au Camp Nou, puisqu’un match nul pourrait faciliter l’assaut du Real Madrid à la première position du tableau, tant que l’équipe blanche obtient les trois points contre Séville.

Pour défendre le leadership, l’équipe de Diego Pablo Simeone aura toutes ses troupes, une fois que Giménez, Lemar et Lodi se sont rétablis. Bien qu’ils soient en tête du classement depuis 25 jours, les colchoneros sont dans une spirale descendante, puisqu’ils ont cédé trop de terrain ces derniers mois à leurs concurrents.

Le Barça, quant à lui, affronte le match dans une situation radicalement opposée. Malgré la surprise surprenante contre Grenade, les derniers mois de l’équipe du Barça sont impeccables. Les premiers mois du championnat annoncent une année blanche, mais l’équipe a réussi à vaincre et pourrait remporter le «double».

Ansu Fati et Coutinho, inédits en 2021 en raison de leurs blessures respectives, sont les seules victimes avec lesquelles le Barça affronte un match d’une importance vitale. L’équipe, qui a mené une “ conspiration ” au domicile de Leo Messi en début de semaine, semble déterminée à gagner la Liga, et ils savent que ce match est essentiel pour atteindre leur objectif.

Real Madrid-Séville, en attendant ce qui se passe au Camp Nou

Le Real Madrid accueille Séville après l’élimination de la Ligue des champions contre Chelsea. La Liga est donc la dernière cartouche pour l’équipe de Zinedine Zidane à ne pas signer une année vierge. L’équipe, épuisée physiquement par des blessures récurrentes tout au long de la saison, tentera de se remettre du coup à Stamford Bridge avec une victoire.

Cependant, Séville n’a pas l’intention de leur faciliter la tâche. L’équipe de Séville, malgré la chute contre Bilbao la veille, il a encore des options pour remporter le championnat. Avec 70 points en sa possession, l’équipe de Lopetegui espère surpasser son record historique de but en Première Division, les 76 points obtenus lors de la saison 2014/2015.