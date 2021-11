Deux matchs de sanction à Luis García Plaza

11/03/2021 à 19:16 CET

.

Le Comité de la compétition de la Fédération espagnole de football (RFEF) a imposé deux matchs de sanction contre l’entraîneur de Majorque, Luis García Plaza, expulsé d’un carton rouge direct à la 82e minute du match de la dernière journée à Cadix (1-1).

La compétition a appliqué l’article 117 du règlement pour imposer la sanction à l’entraîneur, pour des attitudes de mépris ou de mépris envers les arbitres, les managers ou les autorités sportives. L’entraîneur devra également payer une amende de 600 euros et le club une autre de 700,00, en application de l’art. 52.

Le procès-verbal de l’arbitre madrilène Valentín Pizarro Gómez indiquait que l’entraîneur avait été expulsé pour « s’être adressé » à son « assistant de manière désobligeante dans les termes suivants: « Ne nous sifflez pas un! », Ayant été prévenu auparavant « .

L’entraîneur, à la fin du match, a assuré qu’il n’avait rien dit à l’arbitre, que il a seulement dit « à voix basse » à son second : « on n’en siffle pas un seul et ça n’a pas été sur un ton péjoratifÇa a été avec un ton normal, et il va et m’expulse, c’est parce que je ne pourrai pas parler. »

Majorque a présenté des allégations pour tenter d’éviter la sanction à son entraîneur, appuyé d’une vidéo pour démontrer la version de son entraîneur, dans laquelle il arguait de l’existence d’une erreur matérielle manifeste et soutenait que l’entraîneur expulsé n’avait pas commis l’action consignée dans le rapport d’arbitrage.

Cependant, le Comité a indiqué dans sa résolution qu’« il est impossible de déduire des preuves à condition que ce soit vraiment ce qui s’est passé ». « Bien que le technicien soit allé sur le banc, on apprécie également la façon dont il se tient derrière l’assistant, n’étant pas possible d’entendre ce qu’il dit à ce moment-là. Comme il a été dit, seule la preuve d’une erreur matérielle manifeste peut fausser l’appréciation portée par la collégiale et, par conséquent, la véracité de ce qui a été consigné au procès-verbal. », précise-t-il.

Concernant l’autre allégation du club faisant référence à « la sévérité excessive de la réaction de l’arbitre », la Compétition a indiqué qu’il n’est pas de sa tâche « de se substituer à ce stade à l’appréciation de l’arbitre, le mieux placé pour juger du fait et des circonstances qui l’entourent« .

« Ce qui correspond au comité de compétition, c’est de qualifier lesdits faits selon le code disciplinaire qu’il doit appliquer, si l’erreur matérielle manifeste n’est pas prouvée, comme c’est le cas. Il convient donc de lle rejet des allégations et le maintien des conséquences disciplinaires de l’action consignée dans l’acte d’arbitrage », conclut-il.

En plus de la sanction sur Luis García, la Compétition a également imposé un match en raison de l’accumulation d’avertissements sur les joueurs Tomás Alarcon Vergara (Cadix), Damien Suárez (Getafe) et Brais mendez (Cleta de Vigo) et un aussi, pour un double avertissement à l’occasion d’un match, à ñigo Martínez (Club athlétique), José Gutiérrez (Elche) et Aleksandar Sedlar (Majorque).