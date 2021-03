Deux médecins sur dix et trois infirmières espagnoles sur dix hésitaient à se faire vacciner lors de la deuxième vague

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université ouverte de Catalogne (UOC) et publiée dans la revue en libre accès Vaccines, elle montre que, bien que la majorité du personnel de santé était en faveur de la vaccination lors de la deuxième vague de la pandémie, deux médecins sur dix et trois infirmières sur dix étaient réticents à elle.

Quoi le personnel soignant était particulièrement réticent à se faire vacciner est, selon les auteurs de l’étude, particulièrement inquiétant, car « ce sont eux qui sont les plus proches des patients et, par conséquent, sont plus susceptibles d’influencer leur opinion, comme cela se produit dans les campagnes de vaccination contre la grippe ».

Les principales causes signalées par les réticents étaient les effets secondaires potentiels du vaccin et la méfiance qu’il était sûr en raison de temps record dans lequel les vaccins avaient été développés.

Les chercheurs, avec Hans Eguia, doctorant du programme doctoral Santé et psychologie de l’UOC, aux commandes, a recruté 1002 bénévoles Twitter entre le 10 septembre et le 23 novembre 2020, dont la majorité était du personnel de santé

Les auteurs de l’étude affirment que les résultats sont un appel au réveil Le besoin de améliorer la communication sur les vaccins avec la population en général et avec les professionnels de santé en particulier, étant donné que «avec des messages clairs et puissants, les réticences diminuent et ont tendance à disparaître».

Les résultats ont été obtenus lorsque la deuxième vague a commencé à rebondir en Espagne et Les essais cliniques de phase III des vaccins n’étaient pas encore terminés. Pour cette raison, Marina Bosque, professeure d’études des sciences de la santé à l’UOC et au groupe de recherche GRESP (Université de Vic / Manresa – UOC), souligne qu les professionnels ont préféré attendre plus de détails. Peut-être que si nous répétions l’enquête maintenant, les résultats seraient différents « .

En réalité ils travaillent sur une deuxième étude pour déterminer l’opinion et la prédisposition à vacciner de la population et des professionnels de santé au cours du processus de vaccination.