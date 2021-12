Deux médicaments anti-corps de premier plan pourraient ne pas rivaliser avec la variante Omicron

Pendant plus d’un an, les médicaments à base d’anticorps de Regeneron et Eli Lilly ont été les traitements de prédilection pour le début du COVID-19, grâce à leur capacité à prévenir les maladies graves et à garder les patients hors de l’hôpital. Mais alors que les hôpitaux américains débordés se préparent à une nouvelle vague de cas de COVID-19 causée par la variante Omicron à propagation rapide, les médecins mettent en garde contre un autre défi : ces deux médicaments qu’ils ont utilisés pour lutter contre les infections sont « peu probable » de fonctionner contre le nouvelle souche.

Les deux fabricants de médicaments ont récemment averti que les tests de laboratoire internes suggéraient que leurs thérapies par anticorps seraient beaucoup moins puissantes contre l’omicron, qui contient des dizaines de mutations qui rendent plus difficile l’attaque des anticorps contre le virus. Et tandis que les sociétés disent qu’elles peuvent développer rapidement de nouveaux anticorps ciblant Omicron, ceux-ci ne devraient pas être lancés avant au moins plusieurs mois.

La variante Delta représente toujours plus de 95% des cas estimés aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et les traitements par anticorps actuels peuvent toujours être efficaces dans ces cas. Mais les dirigeants de l’agence disent qu’Omicron se propage plus rapidement que n’importe quelle variante passée et deviendra la souche dominante à l’échelle nationale en quelques semaines.

Cette vidéo de @nbc6 à Miami, FL est d’un site de test COVID au volant. C’est à partir d’aujourd’hui. Ce n’est pas de l’année dernière. pic.twitter.com/Hll8chlkPL – Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) 16 décembre 2021

Le fabricant britannique de médicaments GlaxoSmithKline, fabricant d’un troisième régime d’anticorps, semble être le mieux placé pour lutter contre Omicron. Mais le médicament de Glaxo n’est pas largement disponible aux États-Unis, ne représentant qu’une petite partie des millions de doses achetées et distribuées par le gouvernement fédéral. Les responsables de la santé américains rationnent désormais les rares fournitures de médicaments aux États.

RUPTURE: Regeneron dit que son cocktail d’anticorps perd de sa puissance contre la variante omicron. Ils confirment que le cocktail a toujours de la puissance contre la variante delta. Rapports de @megtirrell : pic.twitter.com/JsjUTd8E4M – Squawk Box (@SquawkCNBC) 16 décembre 2021

Voir également



La perte potentielle des deux principales thérapies par anticorps met encore plus l’accent sur une paire de pilules antivirales très attendues que les régulateurs américains devraient bientôt autoriser. Les médicaments de Pfizer et Merck seraient les premiers traitements que les Américains peuvent prendre à la maison pour parer aux maladies graves, dont le Covid. Le médicament de Pfizer en particulier a montré un effet puissant, réduisant les hospitalisations et les décès de près de 90 % chez les patients à haut risque.

#RegeneRon #DeathSantis, le pyromane qui colporte des extincteurs, a un ptit problème. Miami est actuellement à court d’anticorps monoclonaux. Les 3 points de distribution ont manqué de Regeneron et ont dû fermer pour la journée et refuser des clients. Mais attendez, il y a plus ! Le FL DOH est – Lesley Abravanel (@lesleyabravanel) 17 décembre 2021