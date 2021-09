Deux membres de Korn testés positifs pour COVID, la tournée continue

Korn a annoncé le deuxième cas de COVID cette année – mais la tournée continue.

Le guitariste Munky sera absent des prochains concerts après avoir été testé positif. « Malheureusement, Munky a été testé positif pour COVID. Il va bien, mais il ne jouera pas certains de nos prochains concerts », indique l’annonce du groupe sur les réseaux sociaux. « La tournée se déroule comme prévu malgré ces circonstances, et nous prévoyons un prompt rétablissement. Nous vous verrons ce soir, Utah.

Munky est le deuxième membre de Korn à être testé positif au COVID, après le chanteur Jonathan Davis. Le groupe a reprogrammé plusieurs dates de tournée et en a annulé deux lorsque Davis a été testé positif. Il est depuis revenu sur scène, mais il a été ouvert sur les complications dont il a souffert – y compris le besoin d’oxygène supplémentaire pour passer à travers les spectacles.

“Jonathan Davis est toujours aux prises avec les séquelles de COVID”, a déclaré Head. «Il est physiquement faible et a une bataille mentale. Et tout type d’amour, de lumière et d’énergie que vous pouvez lui lancer – des prières, tout ça. Nous avons des spectacles à venir, alors vous tous les gars vérifiez les dates. Quel que soit le spectacle auquel tu vas, jette-lui un peu d’amour et d’énergie, mec. Il a plus que jamais besoin de vous.

Lors de l’une des récentes dates de la tournée de Korn, Davis a déclaré qu’il se sentait mal mais a refusé d’annuler. « Je me sens très faible, mais je refuse d’annuler. Je devais venir ici et faire cette merde pour vous », a déclaré Davis à une foule de l’Illinois lors d’un spectacle. Korn n’a pas partagé qui remplacera Munky pendant sa quarantaine.

La tournée Korn est actuellement prévue jusqu’au 3 octobre. Plusieurs musiciens ont annoncé des tests COVID positifs au cours du mois dernier. Cela inclut Corey Taylor de Slipknot, Bruce Dickinson d’Iron Maiden, Sean Killian de Vio-Lence et plusieurs membres de Lynryd Skynyrd.

La vague de tests COVID positifs parmi les musiciens en tournée et leur personnel est stupéfiante. Les sites de certains États refusent de suivre les mandats de masque ou d’exiger une preuve de vaccination. Cela a conduit à des annulations et des retraits. Le comédien Patton Oswalt a annoncé qu’il annulait des spectacles en Floride et en Utah parce que les sites refusaient de se conformer aux demandes de sécurité COVID.